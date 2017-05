Opinió Estadi Nacional

A la darrera sessió de control a l’Executiu, el Govern no va poder justificar el sobrecost de 375.000 euros del pressupost d’enguany per a l’enllumenat de l’Estadi Nacional.



Aquesta xifra, de desenes de milers d’euros de diners dels contribuents, és del tot desmesurada, sobretot tenint en compte que l’Estadi es va inaugurar fa poc més de dos anys i mig i aleshores el cost exclusivament de l’enllumenat ja va superar el milió d’euros.



Davant aquestes evidències i en un intent de treure’n l’entrellat, al seu dia vaig presentar una pregunta amb resposta escrita del Govern i una demanda d’informació. Lamentablement, però, tant en una petició com en l’altra, la informació proporcionada pel Govern deixava molt a desitjar, ja que era incompleta i aportava dades parcialment inventades o falses.



Després de l’anàlisi acurada d’aquella documentació i d’una exhaustiva recerca sobre les reglamentacions de la UEFA, podem afirmar que aquesta nova inversió de 375.000 euros és un malbaratament de diner públic en tota regla, ja que no hi ha cap marc normatiu que exigeixi aquesta inversió per assolir els estàndards actualitzats de la UEFA pel que fa als requeriments lumínics dels estadis.



A la sessió de control, en un intent infructuós de la ministra Olga Gelabert de justificar allò que és injustificable, de nou es va posar de manifest la incapacitat de DA per gestionar la cosa pública de manera eficient.



A la legislatura anterior el Govern es va avenir a signar un conveni amb la Federació Andorrana de Futbol, tot i que sabia que els seus estàndards lumínics no complien els requisits sol·licitats per la UEFA. La ministra Gelabert argumentava que, des de la inauguració de l’Estadi Nacional, els estàndards havien canviat i havia augmentat el nivell d’exigència lumínica. Cert, però és que, vist el nyap inicial del conveni esmentat, a la legislatura anterior ja es va haver d’ampliar l’obra dues vegades, amb la consegüent injecció de diner públic, i es va assolir una capacitat lumínica que sobrepassava la requerida. L’informe final de l’obra del 2014 ja recollia uns estàndards de llum més que suficients, que superaven, fins i tot, les necessitats dels requeriments actuals.



És descoratjador veure que el Govern del país gestiona de manera totalment ineficient els cabals públics. Hi ha problemes greus que afecten tota la ciutadania i demanen actuacions urgents, com ara la necessitat de reformar el nostre sistema sanitari i garantir les pensions de jubilació. DA va identificar aquests problemes ara fa sis anys, però no ha fet res per solucionar-los. Els preocupa més gastar un munt de milers d’euros per il·luminar encara més l’Estadi. A aquest pas, aconseguiran fondre els ploms, però no pas els de l’Estadi, sinó els de tot el país.