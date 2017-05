Opinió Una inversió amb molt futur

Ara fa uns dies, el Comú d’Escaldes-Engordany va convocar la ciutadania a una reunió pública. L’objectiu de la trobada era explicar el projecte de compra del terreny on s’havia ubicat l’antic hotel-casino, a l’avinguda Carlemany, al davant de l’església de Sant Pere Màrtir. Durant aproximadament una hora, els representants de la majoria van explicar l’operació, el cost, el finançament i els beneficis que podia comportar. Jo mateixa, com a representant de PS+Independents al Comú d’Escaldes-Engordany, vaig intervenir per donar suport a la iniciativa.



Per a mi, ho vaig dir, va ser un dia important i de satisfacció. Important perquè la inversió que vam presentar conjuntament –majoria i minories– és realment molt interessant per al futur de la nostra parròquia. I satisfacció perquè, un cop es tanqui la venda, es farà realitat una proposta per la qual jo personalment i PS+I com a formació venim apostant des de fa temps.



Vam ser nosaltres els primers que vam parlar, ja en el passat mandat, de la possibilitat de compra per part del comú d’aquesta parcel·la. Pensàvem, i pensem, evidentment, que és una bona operació i que calia negociar amb la propietat per aconseguir-la a un preu raonable. Per això, vam incloure la iniciativa en el programa electoral a les comunals del 2015. Per tant, com no pot ser d’una altra forma, ens alegrem molt que, finalment, tant la majoria com l’altre partit a la minoria comparteixin amb nosaltres aquesta idea.



Perquè que el comú es quedi en propietat aquesta parcel·la suposa, en primer lloc, guanyar un patrimoni per a tota la ciutadania. Ara mateix, allà hi ha un aparcament horitzontal per a unes poques places, però les possibilitats que s’obren una vegada el terreny sigui de la corporació són molt interessants. No es pot oblidar que es tracta d’un espai a una zona privilegiada, al centre d’Escaldes, al costat del Museu Thyssen i de la part alta de l’avinguda Carlemany.



Una de les opcions en què sempre hem pensat és que albergui un aparcament vertical, tenint en compte que, justament, la zona està molt mancada d’aquest servei. És cert que s’està treballant per tirar endavant el pàrquing vertical que, des de fa anys, està projectat al carrer mossèn Guillem Adellach, el carrer estret com el coneixem els escaldencs.



També, però, som conscients que les negociacions amb privats no sempre són senzilles i que poden no fructificar. En el cas no desitjat que això acabi passant, la parcel·la que ara comprarà el comú permetrà disposar d’una alternativa que, en ser totalment del comú, seria molt més àgil de tirar endavant.



Aquesta, però, és només una de les opcions que es podrien posar sobre la taula un cop la parcel·la sigui dels ciutadans (via el comú). N’hi ha moltes altres que, de ben segur, es poden debatre i analitzar. El que queda clar és que tenir aquest terreny en propietat serà molt positiu per a la parròquia i especialment per a la part alta de l’avinguda Carlemany.



Per això, no puc negar que en sortir de la reunió de poble, un cop recollit el suport de la ciutadania, no podia amagar la meva alegria.



Consellera del PS al Comú d’Escaldes-Engordany