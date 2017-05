Opinió Invertir en cultura és invertir en Andorra

Entenem per cultura totes aquelles manifestacions materials, espirituals i ideològiques que representen una o diverses persones i que les identifiquen com a part d’un conjunt d’individus.

Els nostres patrons de conducta, sistemes de creences, principis i formes de vida deriven de la cultura que, en poques paraules, és la suma de totes les formes d’art i de pensament.

La cultura és aquest vincle invisible que ens uneix entre persones i que exposa formes de pensar i de viure. La cultura ens fa, sense cap mena de dubte, més lliures.

Les representacions culturals com l’art, la literatura, el llenguatge i la religió, juntament amb els valors i creences d’una comunitat, formen la seva essència i es manifesten a través de l’estil de vida d’aquells que hi pertanyen. Cada cultura és especial, diferent i és aquesta diversitat el que més ens enriqueix.

La cultura ens dona una identitat i ens ajuda a forjar el caràcter. Els valors compartits a través de la comunitat o grup social en què estem ens donen un sentit de pertinença. La cultura ens uneix i ens dona una sensació de seguretat.

L’idioma que parlem, l’art, la literatura i el patrimoni del qual estem orgullosos, la gastronomia, les festes, els costums i tradicions: junts formen la nostra cultura, es converteixen en una part de la vida diària i influeixen en nosaltres de moltes maneres. La importància de la cultura no es pot emfatitzar prou, ja que és una cosa que està dins de nosaltres, ens envolta, i és una part integral del nostre ésser. Defineix la forma com tractem als altres i a nosaltres mateixos.

Les reflexions teòriques que acabo de formular tenen com únic objectiu intentar demostrar el pes que té la cultura en les nostres vides i en la nostra societat. Si tenim en compte les especificitats demogràfiques del nostre país aquest pes es veu sense cap dubte incrementat.

Una societat moderna ha d’invertir en cultura i ho ha de fer convençuda del fet que invertir-hi amb el seu propi benestar.

Andorra no pot ser una excepció i projectes com el Landart són un clar exemple d’una iniciativa cultural motivadora, aglutinadora i que ens convida a la reflexió.

Secretari general de DA