Opinió Portugal guanya Eurovisió

Tot i que no m’agrada molt veure el Festival d’Eurovisió, no perquè no m’agradi la música, sinó perquè soc molt selectiva amb la música que escolto i no m’agrada sentir qualsevol música a totes hores, sinó a estonetes o quan estic dedicada exclusivament a això, vaig veure una part del festival amb el meu marit, que per cert és portuguès. A més d’això, la veritat és que penso que al Festival d’Eurovisió s’amaguen molts interessos polítics, tema del qual no parlaré en aquesta ocasió, en la qual vull dedicar el meu article a la merescuda victòria de Portugal.



I és que, a la fi, dissabte passat, a Kíev (Ucraïna), el portuguès Salvador Sobral amb la cançó Amar pelos dois (Estimar pels dos), composta per la seva germana, va trencar la maledicció que envoltava a Portugal i es va endur la victòria per al seu país amb una senzilla balada sense cors ni ballarins que l’acompanyessin. A més, el que més em va agradar i valoro és que el tema era completament interpretat en portuguès, com en el meu parer ha de ser, cançons cantades en la llengua del propi país que es presenta i no totes en anglès o amb parts en anglès, com en el cas d’Espanya.



A destacar, que el cantant, que semblava no convèncer a molts, va aconseguir la millor puntuació que mai abans s’havia aconseguit en el concurs amb 758 punts. Fins ara la millor posició de Portugal a Eurovisió havia estat la sisena i no hi havia arribat a la final des de l’any 2010. El podi d’aquesta edició d’Eurovisió el van completar Bulgària en segona posició i Moldàvia, en tercera.



Salvador Sobral, que aposta per una música carregada de sentiments i que amagui un significat, va començar la seva carrera com a cantant al circuit turístic de Mallorca i va estudiar al Taller de Músics barceloní. En l’any 2009, va participar en una mena d’Operació Triomf i va publicar el seu primer àlbum el 2016 amb temes de jazz-pop intimista cantat, sobretot, en anglès. El cantant, de 27 anys i nascut a Lisboa, pateix una insuficiència cardíaca i està en llista d’espera per a un trasplantament de cor, fet que preocupava molt als portuguesos. Després de ser anunciat el guanyador, Salvador Sobral va pujar a l’escenari amb la seva germana, Luisa Sobral, també cantant, i van cantar junts la seva cançó Estimar pels dos.



Quant als nostres dos països veïns, Espanya amb el tema Do it for your lover va quedar en últim lloc amb cinc punts i un contratemps vocal, conegut ja per tothom com «el gall» en l’actuació de Manel Navarro que, d’altra banda, comptava amb un animat decorat amb aires hawaians, camises florejades i taules de surf. França, amb la cançó Requiem interpretada per la cantant Alma, va quedar en el lloc 12 amb 135 punts.



Ara només ens queda esperar la propera edició del festival que se celebrarà a Lisboa amb un amfitrió com Portugal. De la meva part, felicitats a tots els portuguesos per la seva victòria i especialment als que viuen a Andorra.