Opinió Com fer 3.003 km amb 9 litres de benzina

Els motors de combustió varen començar a finals del segle XIX, en una època molt innovadora pel que fa a l’ús de fonts d’energia com l’alcohol, els olis vegetals, les bateries elèctriques, o el gasogen (gasos provinents d’una mala combustió de carbó o de closques d’ametlla), la benzina o el gasoil.



A partir de la dècada dels anys 20, la innovació en aquest camp va desaparèixer per donar pas a una estandardització dels vehicles de benzina i gasoil, combustibles disponibles en qualsevol lloc i a bon preu. Van ser 90 anys tan grisos com el fum que deixaven escapar aquells vehicles.



Tot semblava monòton i estancat fins que Toyota va llançar un híbrid que ja compleix 20 anys, el Prius. Aleshores, ningú sabia què era un híbrid ni com funcionava. La seva complexitat mecànica feia més por que gràcia. L’invent no era nou, Ferdinand Porsche ja n’havia fabricat un l’any 1900, però el Prius era el primer fabricat en sèrie.



Ara ja hem aprés què és un híbrid i confiem en la seva fiabilitat mecànica, però l’evolució tecnològica torna a canviar les regles de joc, entrant de nou en una època de gran creativitat.



Als concessionaris podem trobar tot un ventall d’opcions intermèdies entre els vehicles de benzina i els elèctrics purs:



–Els híbrids, amb una petita bateria que permet fer entre 4 i 6 km en mode elèctric. El vehicle és traccionat tant pel motor elèctric com pel de benzina.



–Els híbrids endollables que permeten fer distàncies entre 30 i 60 km elèctrics i on els dos motors traccionen el vehicle. Es coneixen també per les seves sigles en anglès PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle).



–Els elèctrics d’autonomia allargada o Range Extended, és un vehicle bàsicament elèctric, però disposa d’un petit motor de benzina que carrega la bateria però no dona tracció al vehicle.



Circular amb motor elèctric és més silenciós, més econòmic de manteniment mecànic, més econòmic de consum per quilòmetre (menys de 2 € / 100km davant els 10 euros que costa amb benzina) i a més a més, no produeixes emissions contaminants.



L’elèctric pur té tres grans inconvenients que poc a poc s’aniran solventant: el preu de les bateries que encareix molt el vehicle, la limitació de la distància que poden recórrer amb una càrrega, i el temps de recàrrega que pot ser entre 1 i 10 hores segons el cas. Aquests dos últims provoquen l’angoixa de no saber si arribaràs al teu destí ni quan ho faràs si és llunyà.



Molts em pregunteu quants quilòmetres d’autonomia té el meu elèctric range extended, i la resposta sona prou bé: 200 km d’autonomia, extensible indefinidament gràcies al motoret de benzina, que carrega la bateria quan és necessari.



A la pràctica representa que utilitzo el mode elèctric, mentre que el motor de benzina em dóna la tranquil·litat d’arribar a qualsevol lloc sense limitació. Fins avui he fet 3.003 km i he gastat nou litres de benzina (0,3 litres / 100km) més les recàrregues elèctriques, moltes d’elles gratuïtes. La despesa total ha estat de 37 euros.



En un cotxe de benzina m’hauria costat uns 300 euros.



Al cap de l’any, m’estalviaré uns mil euros.



El motor de benzina funciona el 4% dels quilòmetres, el que vol dir que quan el cotxe porti 200.000 km el motor de benzina n’haurà fet només 8.000 (estarà nou). La primera revisió del motor està prevista per d’aquí a... dos anys!

L’estalvi en mecànics dels vehicles elèctrics és també significatiu, un mínim de 500 euros anuals.



La conclusió és que un elèctric range extended té tots el avantatges dels cotxes elèctrics, sense els seus inconvenients, i per tant són una molt bona opció si esteu pensant en incloure a la vostra vida una joguina ecològica.

De moment no hi ha gaire tria i cal veure si els models que proposen els constructors s’adapten a les vostres necessitats. Si no és així mireu també els híbrids endollables, que permeten fer un us quotidià en elèctric i viatjar amb carburant. Aquests tenen un manteniment mecànic superior però també us permetran gaudir de la conducció silenciosa, relaxada i econòmica durant el dia a dia.



Ja s’ha activat el Pla Engega 2017 d’ajuts a la compra de vehicles ecològics. Les camionetes elèctriques tenen 10.000 € de subvenció; els elèctrics purs i range extended, 9.000€; els híbrids endollables, 5.000 €, i les motos elèctriques 2.200 €. El híbrids tradicionals no tenen subvenció.



També hi ha altres avantatges per aquests vehicles durant el Pla Engega, com l’autorització per circular pel carril bus, gratuïtat als punts de recàrrega, gratuïtat al Túnel d’Envalira i temps gratuït d’aparcament en zones blaves.

És el moment d’aprofitar-ho, no sabem si l’any que ve tindrem Pla Engega!



Doctor enginyer

Especialista en eficiència energètica