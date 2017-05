Opinió Perspectiva de cara a l’estiu dels mercats

Per entrar en matèria amb el títol de l’article, voldria destacar les fortes pujades que hem vist des de juliol de 2016 fins avui i d’aquesta manera anar avançant principalment des de la perspectiva de l’anàlisi tècnica.

Aquestes pujades han permès trencar les resistències clau que inicialment esperàvem que funcionessin com a sostre previ a assolir els objectius inicials que teníem des de la perspectiva de l’anàlisi tècnica.

Haver aconseguit el primer objectiu plantejat no significa que es vagi a continuar pujant amb la mateixa facilitat que ho hem fet des de juliol, cada vegada ens trobem més propers a nivells de resistència més fortes, més consistents pel fet de no haver estat superats des de fa uns quants anys.

Amb l’afegit que els mercats no es mouen contínuament en una sola direcció. Aquests se solen moure, com es denomina popularment, fent ‘dents de serra’.

Tenint en compte tot això comentat, les fortes pujades des de juliol i el moviment de ‘dents de serra’, juntament amb uns indicadors sobrecomprats, no seria estrany que poguéssim veure uns propers mesos una mica menys alegres. És a dir, que es poguessin donar correccions a l’estiu que servissin per descarregar aquests indicadors, es busquessin i consolidessin nous nivells de suport importants que donessin lloc a la continuació alcista que ens permetés acabar de consolidar el primer objectiu alcista (el qual una vegada ho hem aconseguit s’han donat correccions).

Aquest descans al mercat podria veure’s produït perquè amb l’arribada de l’estiu i les elevades rendibilitats obtingudes pels gestors de grans fons en l’àmbit mundial, es podria donar lloc a una presa de beneficis i treure exposició pel que fa al mercat, perquè els gestors d’aquests fons puguin gaudir de les seves vacances d’estiu sense haver de preocupar-se del que pogués succeir als mercats i el com afectaria això als fons o carteres que gestionen. Que ningú pensi que es queden desateses, per a això hi ha els equips.

Tot seguit us deixo un dels gràfics, el de l’Ibex 35, en el que podeu observar els objectius esmentats i les principals resistències prèvies al segon objectiu de llarg termini.

Quant a l’EUR vs USD, la perspectiva de cara a l’estiu també és de consolidació. És a dir, si observem la tendència que presenta des d’agost del 2015 podem veure que es troba ficat en un canal lateral que va des dels 1,17 fins als 1,035.

Ja ha estat rebutjat en dues ocasions per la resistència en 1,17 i ha rebotat en tres ocasions en l’1,035-1,04, això fa que esperem que a llarg termini vagi a la recerca de l’1,17.

Però per què existeix aquesta perspectiva de consolidació de l’EUR vs USD durant l’estiu? Això es deu al fet que abans que pugui aconseguir l’1,17 o la seva proximitat, existeix una resistència molt important entorn dels 1,1365-1,1432 que històricament ha funcionat com a nivell per frenar les pujades i que esperem que una vegada més torni a funcionar i, amb això, que es produeixi un descans en les pujades de l’euro per afluixar a la recerca de l’1,09-1,07, i una vegada proper a aquests nivells es pugui produir un rebot que sigui el que li permeti superar l’1,1365-1,1432 per acabar d’aconseguir la resistència de l’1,17.

Responsable de Producte i Analista d’Inversió. Andbank