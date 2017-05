Opinió Quan la neu és fon

La Unió Hotelera ha fet públiques aquesta setmana les dades referents a l’ocupació hotelera de la darrera temporada d’hivern. Les dades han estat molt positives ja que l’ocupació dels establiments hotelers ha crescut un 3,9% en relació al mateix període de l’any anterior. Es tracta de la millor ocupació des que la Unió Hotelera fa les enquestes de conjuntura. La dada més positiva, però, ha estat, sens dubte, que el hotels del nostre país van poder incrementar el seu preu mig de venda. En resum, podem afirmar que els hotelers del país han venut més habitacions i a un millor preu.

Aquestes dades no són més que la constatació de la consolidació del nostre país com a destí de turisme hivernal de qualitat. Els nostres atractius son innegables: les millors estacions d’esquí del sud d’Europa, una hosteleria de qualitat i competitiva i una oferta d’après-esquí inigualable. A més, aquests darrers anys, l’organització d’esdeveniments esportius d’impacte mundial ha reforçat, sens dubte, la imatge del nostre país com a destí de neu de nivell internacional

El problema el tenim un cop es fon la neu.

És en aquest moment quan tots ens posem a la boca aquella expressió tan màgica com difícil de tirar endavant: la desestacionalització del nostre turisme.

Els nostre país té, sense cap mena de dubte, altres atractius per oferir quan la neu abandona les nostres muntanyes. Allò que cal és posar-los en valor i comercialitzar-los de manera professional.

A part del nostre atractiu sector comercial, aquests darrers anys s’ha apostat de manera decidida per l’organització d’esdeveniments que atraguin visitants, com el Cirque du Soleil o la organització de competicions esportives com les copes del món de BTT o l’Andorra Ultra Trail. És cert que el nostre país disposa d’importants atractius naturals i culturals que hem de saber potenciar.

Fa uns dies, el Govern va fer publiques tota una sèrie de mesures per potenciar el turisme de bicicleta. Un segment de turisme, sens dubte, interessant especialment en períodes de baixa afluència de visitants. En efecte, els propers dies es procedirà a col·locar la nova senyalització de les 21 rutes cicloturistes del país amb l’objectiu de fer-les més atractives.

A més, des d’Andorra Turisme es va anunciar que s’està treballant amb diferents operadors turístics del Regne Unit, Alemanya, França i Espanya per donar a conèixer l’oferta cicloturista del nostre país. A aquests elements cal afegir l’impacte mediàtic que s’aconsegueix quan acollim etapes de la Vuelta a Espanya o del Tour de França, així com amb l’organització de proves que atrauen centenars de ciclistes amateurs a les nostres carreteres com la Volta als Ports o la Purito.

Andorra disposa doncs de moltes qualitats per esdevenir un destí de cicloturisme de qualitat. A tall d’exemple podríem citar que tenim molts ports de muntanya a poca distància els uns dels altres i unes carreteres en molt bon estat.

El turisme de bicicleta no és més que un exemple de micro-segments turístics que hem de potenciar com a país, molts d’ells vinculats a la natura, l’esport, la cultura o la gastronomia. Tenim, sens dubte, molt camí per recórrer i, sobretot, molt per oferir.

