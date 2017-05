Opinió Esport de cap de setmana

Sortiu a fer esport només els dissabtes o els diumenges? Jo de vegades, sí. I la veritat és que fa goig anar per la part del riu Valira i arribar fins a Santa Coloma i veure la quantitat de gent que hi ha fent esport i gaudint d’aquests dies lliures per posar-se en forma. Pares amb els seus fills en bici, amb patinets, nens jugant a futbol als dos nous camps situats en el camí per a esportistes de Santa Coloma, altres jugant a la zona de voleibol del Parc Central, etc. El cert és que les moltes responsabilitats del dia a dia provoquen una manca de temps que a molts ens torna esportistes només de cap de setmana.

N’estic segura que és bo aprofitar els caps de setmana per intentar estar en forma, ho he comprovat amb mi mateixa, de seguida aconsegueixo alguns beneficis com dormir millor, estar més tranquil·la, més residència, etc. I practicar una mica d’esport és millor que no fer res i passar-te el cap de setmana estirada al sofà i veient la tele. Però, crec que el millor de tot, encara que no sigui el meu cas, és fer-ho en família endinsant als fills en aquesta bona costum que proporciona molts beneficis. L’observo, per exemple, a la cara de felicitat dels nens que van muntats en les seves bicis acompanyats dels seus pares. Jo mai he tingut l’oportunitat de compartir aquesta afició amb els meus i crec que és una bona ocasió per estrènyer llaços familiars en un entorn aliè a la llar.

El problema arriba quan et passes tota la resta de la setmana sense fer res o ets una persona sedentària que amb l’arribada del bon temps decideixes posar-te de cop en forma, en aquests casos, l’exercici pot resultar perillós. Des dels temuts cruiximents, fins a lesions més greus i cansament extrem poden assetjar-te i, fins i tot, fer-te desistir de fer esport perquè pots arribar a pensar que això no és per a tu i que no et produeix cap benefici. I això no és cert! L’esport ben fet té beneficis per a tothom.

El primer que caldria fer per evitar aquestes lesions, i que moltes vegades oblidem, ja sigui per mandra, ja sigui per falta de temps, és realitzar sempre abans d’exercitar-nos alguns exercicis d’escalfament i estiraments. Això t’ajudarà a escalfar els músculs, preparar-los per a l’activitat i evitar les estrebades i les rampes.

Per continuar s’ha de vigilar el material, no per fer esport només el cap de setmana es pot utilitzar qualsevol cosa.

Per acabar, podem intentar no estar aturats tota la setmana i intentar buscar almenys 30 minuts per caminar ràpid cada dia. Amb això, i un entrenament moderat, podrem gaudir dels beneficis de l’esport sense causar-nos perjudicis. I si, tot i així, apareixen molèsties, no ens aniria malament fer una visita al metge per fer-nos una petita revisió. A gaudir de l’esport!