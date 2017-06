Opinió La participació ciutadana

Des de la signatura de l’acord executiu que permet la valorització energètica dels residus de Catalunya al Principat d’Andorra s’està obrint un debat sobre la importació de residus perquè siguin tractats a la planta especialitzada de Cetrasa.

Aquest acord ha generat diversos debats, per una banda si la planta de Cetrasa està dimensionada per donar resposta a les necessitats del país. I per l’altra, si a aquesta sobredimensió de la planta cal donar-li resposta pel seu bon funcionament amb la importació de residus dels països veïns.

Molts són defensors de que s’importin residus, apel·lant a la creació de riquesa i ocupació com a principals arguments, mentre d’altres només veuen en aquesta opció la possibilitat de què el nostre país que viu del turisme es vegi afectat pel pas constant de camions amb residus.

Cal destacar que aquest tipus de trasllats de residus està contemplat i regulat per la Unió Europea. El Reglament 1013/2006 indica els tipus de residus i tractaments (eliminació o valorització) pels quals cal una notificació de trasllat a l’òrgan competent i les raons per les quals pot oposar-se a aquest trasllat. Una qüestió àmpliament acceptada a la UE sempre que es realitzi sota l’estricte compliment de la legislació europea.

També hem de tenir en compte que Cetrasa ha fet avaluar els riscos sanitaris lligats a les emissions atmosfèriques que es produeixen als centres incineradors de residus domèstics sobre diferents aspectes com poden ser la qualitat de l’aire, l’existència de traces sobre els aliments o certes malalties associades a l’empitjorament de la qualitat de l’aire.

D’acord amb l’Agència Europea de Medi Ambient els països amb major nivell d’importació de residus són Noruega, Alemanya, Bèlgica, Suècia, Holanda i Dinamarca, és a dir, són els països amb major consciència ambiental.

Entenc que existeixen posicions distants que provoquen una divisió d’opinions motiu pel qual em sembla bé conèixer què en pensen els ciutadans sobre un tema certament delicat i que pot tenir una afectació directa.

Què representa una consulta ciutadana? Dons consisteix en una forma de que la política s’apropi més a les persones, representa un instrument de participació dels ciutadans i ciutadanes per conèixer l’opinió sobre qualsevol tema que els pugui afectar.

Personalment no ho veig com una amenaça sinó tot al contrari, com una oportunitat, primer per saber que en pensen els ciutadans/es sobre el tema en qüestió i segon, per veure quin tipus de pedagogia cal fer per obtenir, si és el cas, l’aprovació per part dels ciutadans de la mesura consultada.

La implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels seus representants polítics, sinó que cal avançar cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui un major protagonisme dels ciutadans en la construcció col·lectiva del nostre país i en les decisions que l’afecten.

Consellera General Independent-Grup Mixt