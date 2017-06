Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del 22 de febrer de 2017, CV0076-2017, del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF) sobre l’Impost sobre la Renda dels no Residents Fiscals (d’ara en endavant, IRNR), en relació a la retenció de l’IRNR i a l’aplicació del Conveni per evitar la doble imposició (en endavant, CDI) entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per artistes, directors, compositors i productors d’espectacles residents fiscals a Espanya.

L’entitat consultant contracta els següents serveis:

• Serveis d’artistes, entre ells, músics, directors, compositors i solistes per assajos i concerts efectuats al Principat d’Andorra. En la majoria dels casos les contractacions s’efectuen directament amb els artistes, no obstant, en ocasions també es contracten els serveis d’entitats els membres de la qual són artistes.

• Serveis de productores per a l’organització d’espectacles: els serveis inclouen tant els honoraris de producció com els serveis dels artistes.

En aquet sentit, sol·licita la interpretació del DTF sobre:

• L’aplicació dels articles 7 i 16 del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal.

• La subjecció a la retenció del 10% establerta en la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre la Renda dels No Residents fiscals (en endavant, LIRNR).

Amb referència a la qüestió exposada, el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal, a l’apartat primer de l’article 7 es disposa que: «Els beneficis d’una empresa d’un estat contractant estan sotmesos a imposició exclusivament en aquest estat, llevat que l’empresa exerceixi la seva activitat en l’altre estat contractant mitjançant un establiment permanent que hi estigui situat. Si l’empresa exerceix la seva activitat de tal manera, els beneficis de l’empresa poden ser imposables a l’altre estat però només en la mesura que siguin imputables a aquest establiment permanent».

D’altra banda, el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal, a l’article 16 disposa que:

«Article 16. Artistes i esportistes

1. Malgrat les disposicions dels articles 7 i 14, les rendes que un resident d’un estat contractant obté de l’exercici de la seva activitat personal en l’altre estat contractant en qualitat d’artista d’espectacle, ja sigui actor de teatre, de cinema, de ràdio o de televisió, o en qualitat de músic, o com a esportista, poden ser imposables en aquest altre estat.

2. Malgrat les disposicions dels articles 7 i 14, quan les rendes derivades de les activitats realitzades per un artista o esportista personalment i en aquesta qualitat, s’atribueixin no a l’artista o esportista sinó a una altra persona, aquestes rendes poden ser imposables en l’estat contractant en què es realitzin les activitats de l’artista o esportista.

3. Les rendes a què es refereix aquest article comprenen les de caràcter accessori derivades de prestacions relacionades amb la notorietat personal d’un artista o esportista resident d’un estat contractant, sempre que s’obtinguin amb motiu de la seva presència en l’altre estat contractant i provinguin d’aquest altre estat.

4. Malgrat les disposicions dels apartats 1 i 2, les rendes derivades de les activitats exercides, personalment i en aquesta qualitat, per un artista d’espectacle o un esportista resident d’un estat contractant, en l’altre estat contractant, únicament poden ser imposables en el primer estat quan aquestes activitats desenvolupades en l’altre estat són finançades principalment per fons públics del primer estat, de les seves subdivisions polítiques o entitats locals o de les seves persones jurídiques de dret públic».

El DTF entén que la renda obtinguda per un artista no resident fiscal a Andorra derivada d’una actuació realitzada en territori andorrà estaria subjecta i no exempta de l’IRNR. Així mateix, la renda atribuïda a una societat no resident fiscal a Andorra i derivada de l’actuació d’un artista no resident fiscal a Andorra en territori andorrà també estarà subjecta i no exempta de l’IRNR.

D’altra banda, de la informació proporcionada es desprèn que l’entitat consultant satisfà rendes a persones físiques no residents fiscals a Andorra per compondre i dirigir espectacles que es materialitzen en territori andorrà, el DTF entén que les rendes en qüestió no estarien subjectes a tributació a Andorra en aplicació de l’article 7 del CDI en la mesura que les persones beneficiàries de les rendes no actuessin en l’espectacle.

En aquet sentit, les rendes percebudes per persones físiques o societats no residents fiscals per desenvolupar la producció d’un espectacle que es materialitza en territori andorrà no serien tributables al Principat d’Andorra.

Per tant, en el supòsit que una mateixa factura reflecteixi de manera individualitzada la prestació de serveis com a artista i la prestació de serveis com a productor d’un espectacle, s’entendria que la renda satisfeta per aquest últim concepte no estaria sotmesa a la retenció de l’IRNR.

