Opinió En benefici de tots

La reforma sanitària està fent el seu camí i esperem que comenci a ser una realitat amb l’aprovació de la nova Llei de drets i deures dels pacients i la història clínica compartida que estem treballant amb tots els grups parlamentaris al sí de la comissió legislativa de Sanitat.

El treball en comissió d’aquest text s’està desenvolupant en un context constructiu i ens està permetent generar un debat enriquidor que, com no podia ser d’altra manera, suma i millora els resultats d’un text, que ha de ser un dels eixos, per impulsar la transformació d’un model de salut i assistencial que necessita un canvi de paradigma i això passa, principalment, per posar l’usuari al centre del sistema.

Aquesta llei que estem treballant plegats s’assenta en aquest principi i ens permet, a més, posar damunt la taula elements de modernització i processos que fins ara no s’havien abordat. Tot plegat, en benefici de l’usuari.

La salut és una qüestió que no ens podem prendre a la lleugera i crec, sincerament, que com a persones al servei de la ciutadania, hem de ser capaços de construir el model de salut sòlid, eficient, de qualitat i sostenible que aquest país necessita.

Tenim al nostre favor un Govern, que està decidit a liderar aquesta reforma i, a més, amb uns objectius clars que vol compartir per desenvolupar-los des del consens. Estic convençut que el clima d’entesa que ens està ajudant a avançar en el treball d’aquest primer text legislatiu és el camí, i que aquest, no serà flor d’un dia.

Conseller general de DA