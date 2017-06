Opinió Afortunadament, no tot són males notícies

Durant els darrers dies hem tornat a tenir notícies d’aquelles que preocupen. La més sonada, sense cap dubte, és l’anunci de la possible trencadissa de Nevasa. Les conseqüències que pot tenir aquesta decisió no són evidents i diria que no són bones per a ningú. D’entrada, la desaparició de la marca Grandvalira aniria acompanyada d’un impacte econòmic important que afectarà, també, a la tan desitjada marca de país i, segurament, a la butxaca d’uns quants.



Les raons, unes quantes.



Crec que tots som coneixedors que els malentesos entre els membres de la societat no eren poc habituals sinó tot el contrari i, per tant, no se li escapa a ningú que el que ara ha passat és segurament una suma de moltes més coses. No es tracta, doncs, únicament d’una «peculiar» declaració d’interès nacional de la plataforma esquiable de Soldeu, ni de la seva construcció sinó d’un pols entre poders fàctics que s’arrossega ja fa temps.



La setmana passada, també, vam conèixer els resultats de les enquestes polítiques realitzades pel Centre de Recerca Sociològica (CRES). No avorriré a ningú amb això, ja que la mateixa enquesta mostra símptomes que això de la política, en general, a la gent no l’hi va gaire. D’aquí que cada cop creixi més la desafecció i l’abstencionisme perquè resumint els polítics no tenim la capacitat d’engrescar gaire i el que engresca una mica, o és una mica més popular, sembla que tampoc genera prou confiança. Lluny de començar a fer feina per revertir aquesta situació, ara ens estarem dos mesos mirant-nos el melic per veure com fer pujar la popularitat dels polítics i la política en general, cosa que vindria tota sola si tots plegats féssim una mica més per evitar la nostra imatge que empitjora a cada enquesta.



Afortunadament, però, també tenim molt bones notícies i totes gràcies als nostres esportistes. Notícies que val la pena que destaquem. 49 esportistes andorrans han participat en els Jocs dels Petits Estats Europeus a San Marino defensant el bon nom d’Andorra. Jo no soc gaire d’esports, ho he de reconèixer i per això admiro a aquells que s’hi dediquen. La disciplina, la constància, l’esforç i el treball són valors que l’esport de competició inculca, oferint moltes eines per a la gestió personal en molts aspectes de la vida que van molt més enllà de l’esport. Només per això, l’esport ja ha de ser una prioritat des de les institucions públiques. L’esport s’ha de promocionar entre els nostres joves per promocionar els valors i els hàbits saludables que l’acompanyen i que ajuden a deixar de costat l’alcohol, el tabac o el consum d’altres substàncies que malauradament segueixen augmentant.



En definitiva, els 49 esportistes que ens han representat als Jocs dels Petits Estats –aconseguint 17 medalles– i tants altres que defensen els colors d’Andorra en altres disciplines han de servir de referent als nostres joves i han de ser un orgull per a la nostra societat. Des d’aquí, enhorabona pels èxits esportius aconseguits i per la bona feina que feu tot l’any.



Consellera general liberal