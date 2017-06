Opinió Els nostres coprínceps

El règim polític vigent al nostre país des de l’aprovació de la Constitució, l’any 1993, és el coprincipat parlamentari. Tal com preveu la Carta Magna, els coprínceps són, conjuntament i indivisa, el cap de l’Estat, i n’assumeixen la representació més alta. Els coprínceps són símbol i garantia de la permanència i continuïtat d’Andorra, així com de la seva independència i del manteniment de l’esperit paritari en les tradicionals relacions d’equilibri amb els estats veïns.

Aquesta disposició constitucional pren tot el seu sentit si analitzem el paper que han jugat els Coprínceps al llarg dels més de set segles d’existència del nostre país. D’ençà de la conclusió del primer pareatge, l’any 1278, els andorrans s’han esforçat hàbilment per mantenir les seves institucions, conscients que d’elles en depenia la seva independència i la seva prosperitat.



Amb el pas dels segles, les institucions han estat un element essencial i indissociable de la nació andorrana. Andorra no es pot entendre sense les seves institucions. Andorra no es pot entendre sense els seus coprínceps.



Per un país petit i geopolíticament irrellevant com el nostre, la institució dels coprínceps i la força que ens aporta sobretot fora de les nostres fronteres, son un element importantíssim per tal de garantir la prosperitat i l’estabilitat de l’Andorra de les properes generacions.



No voldria enumerar totes les nombroses aportacions de la institució al llarg de la nostra història, ni tampoc la protecció que ens ha aportat en moments històrics convulsos. Solament esmentaré un element que, de ben segur, tots considerarem essencial: l’educació. La implantació al nostre país des de principi del segles XX dels sistemes educatius francès i espanyol va ser una aportació dels coprínceps. Una educació de la que se n’han pogut beneficiar gratuïtament moltes generacions d’andorrans i residents.



En la darrera enquesta d’opinió política elaborada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES), una de les preguntes que es formula als enquestats és la confiança que tenen en les institucions del país. La institució dels Coprínceps suspèn en la valoració que en fan els ciutadans del país.



Crec, molt sincerament, que es tracta d’una mala notícia. Una notícia que ens fa veure que, segurament, una part de la nostra societat no és conscient de la vital importància que tenen els coprínceps per a Andorra i per al seu futur.

Possiblement, l’era postconstitucional no ha sabut explicar la magnitud de la seva tasca més enllà de les atribucions que els confereix la pròpia Constitució. És, al meu entendre, una assignatura pendent perquè tots sentim els coprínceps com a nostres.



Secretari d’organització de DA