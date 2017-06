Opinió Ha passat encara que no hagi estat notícia ...

La setmana passada tots els mitjans de comunicació del país publicaven notícies destacades de l’actualitat: el debat monogràfic sobre sanitat, els estudiants passant la prova oficial de batxillerat, el nom triat a la mascota de Protecció Civil, la taula de treball d’empresaris d’Israel amb empresaris d’Andorra impulsada pel Govern i Actua, les divergències del soci majoritari de Saetde amb la gestió de Nevasa, i moltes d’altres. L’actualitat és un no parar, i això significa que el país treballa i que, tots i cadascú, des del seu àmbit, sumem perquè Andorra avanci.

Entre les notícies –les bones i les no tan bones– però, cap línia ni cap paraula sobre l’aprovació de dos decrets de Govern cabdals per als nostres ciutadans i per assolir la societat solidària i justa a la qual tots aspirem: el primer, la distribució competencial, la participació, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris; i el segon, les prestacions tècniques i tecnològiques, així com la cartera de serveis socials i sociosanitaris.

Estem parlant de dos reglaments fonamentals que desenvolupen la Llei de serveis socials i sociosanitaris. Amb aquests reglaments queda establerta la cartera de serveis socials i sociosanitaris que permet definir cada servei i concretant-ne els objectius, les funcions, la naturalesa, les aportacions econòmiques, les persones beneficiàries, els requisits específics d’accés, els recursos humans i àrees professionals bàsiques de serveis tant primordials com l’atenció primària, el servei d’atenció domiciliària, el servei d’esplai, el servei d’assistència personal, el servei de suport a la inclusió laboral, i molts més, estem parlant d’uns 30 serveis socials i sociosanitaris.

D’allò que sí hem pogut sentir a parlar aquests dies és del telèfon d’urgència i del del servei d’atenció a les víctimes de la violència de gènere i domèstica. Serveis primordials per ajudar a la víctima en tot el procés del seu maltractament. Un telèfon obert 24 hores, tots els dies de l’any i una atenció integral donada per professionals de treball social, educació social, psicologia i de dret. Atenció totalment gratuïta a les víctimes i, si s’escau, al seus fills menors. Víctimes que cada vegada troben més coratge a denunciar l’infern que viuen perquè cada vegada són més conscients sobre allò s’ha de fer i saben que des del Govern tindran el suport necessari per sortir se’n.

També s’han definit les competències de Govern i dels comuns en l’àmbit social i sociosanitari, així com la seva planificació i el seu finançament. Igualment, s’ha concretat la inspecció dels serveis socials i sociosanitaris, amb la creació d’un Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària que preveu la participació de la ciutadania amb enquestes d’opinió prop dels beneficiaris dels serveis socials. Tal com preveu la llei, es faran auditories d’eficàcia i eficiència del servei amb indicadors de qualitat moderns, així com auditories a les entitats col·laboradores o que reben aportacions públiques, ja que el serveis prestats han de ser de qualitat.

Anem avançant en l’aplicació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris; amb aquest dos reglaments queden molt ben definits tots els serveis i així el ciutadà que els necessiti estarà sempre segur de rebre’ls amb qualitat i a temps. Ara hem de garantir que aquests avenços siguin coneguts per la ciutadania i continuar de treballant per a les persones que són vulnerables o que ho poden ser en algun moment de la seva vida.

consellera general de DA