Opinió Un ball de xifres sense concretar

Després de mesos recopilant informació i dades de les quals, un cop més, Andorra no disposava, el ministre Espot va presentar ahir les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat. Bé, el que el Govern entén per conclusions, ja que la presentació va mancar de propostes concretes i es va limitar a ser un ball de xifres. Comparteixo la necessitat de fer un estudi real de les desigualtats que s’estan produint al país per poder actuar amb diligència. Ara bé, calen accions per eradicar-les i calen quan abans millor. Celebro que els llargs mesos que fa que la comissió treballa hagin permès constatar que efectivament existeix escletxa salarial, discriminacions en els col·lectius més vulnerables o un problema de conciliació familiar. Però les campanyes de sensibilització i els programes encara per detallar no seran suficients per donar un gir en les vides de les persones que pateixen discriminació. Subjectin la presentació en el com i en el quan faran desaparèixer les diferències amb mesures que afectin al dia a dia dels ciutadans i de les empreses i deixin les xifres pels experts i com a annex.