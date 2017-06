Opinió La transformació digital que ens porta de cap

E n els darrers anys hi ha hagut un procés de transformació digital que ha estat imparable. En tots i en qualsevol dels sectors empresarials, des del jurídic fins al financer, ha desembarcat plenament i afectarà a tots els àmbits laborals.

Alguns experts afirmen que la destrucció de treball serà notable, que es destruiran uns llocs de treball, però que se’n crearan uns altres. Si més no, hi hauran nombrosos llocs que es veuran afectats per aquests canvis, i alguns en sectors que no hauríem imaginat, com els serveis d’atenció al client, serveis legals, serveis d’informació i, fins i tot, en els serveis mèdics.

No obstant això, les noves tecnologies també donaran moltes oportunitats de creació de nous llocs de treballs i noves professions, com l’especialista en Big Data, el medical advisor (dissenyador de nous productes en l’àmbit sanitari), game tester (provador de videojocs) o l’especialista en ciberseguretat.

Però quan es parla de transformació digital, a vegades es confon amb la generació de negocis tecnològics, i no es tracta de generar nous negocis tipus google o yahoo, sinó d’incorporar a les empreses tradicionals la tecnologia adequada en els seus procediments i operatives. D’aquesta manera les empreses podran ser més competitives en el seu sector, millorant en qualitat de servei, rapidesa i, fins i tot, podran accedir a un mercat més ampli.

Per poder accedir a tot aquest ampli mercat tecnològic hauran de conèixer, a més, un ventall de nous conceptes que han anat sorgint i que suposaran una revolució (alguns segur que ja els coneixen fa dies) tant en l’actualitat com en el futur.

Aqui en tenen alguns que s’utilitzen en el món financer, per entendre’ls una mica més:

‘Fintech’

Fintech, (és una abreviatura de les paraules angleses finance i technology) és un terme que s’utilitza per designar empreses que utilitzen la tecnologia per oferir serveis financers més eficients i a menor cost. El seu perfil sol ser de startups amb una elevada experiència tecnològica que cobreixen unes necessitats a les que les grans empreses els costa més arribar o arriben amb major lentitud pel ritme d’adopció de les noves tecnologies. Les fintech faciliten processos o gestions més eficients per a les empreses.

‘Blockchain’

El blockchain, o cadena de blocs, és un registre de transaccions digitals, que es basa en una immensa base de dades compartida, on queden registrades operacions de compra-venda o qualsevol altra transacció financera. El sistema blockchain va aparèixer el 2009 juntament amb la moneda electrònica bitcoin, com una ingent base de dades on queden inscrites totes les operacions financeres realitzades amb la divisa virtual. Les dades registrades al blockchain són compartides, existeixen còpies a la xarxa i als ordinadors de cada usuari que participa en la creació i modificació d’aquest arxiu. Només es poden afegir nous registres, no es poden esborrar els existents. El blockchain és un dels mètodes més segurs que existeixen per crear, modificar, compartir i emmagatzemar informació, d’aplicació a qualsevol àmbit.

‘Big Data’

El Big Data és un concepte que es refereix a la gestió i anàlisi de grans conjunts de dades que necessiten nous procediments tecnològics, més enllà dels convencionals, per ser processats i gestionats. L’objectiu del big data és extreure informació valuosa de les dades que permeti facilitar la presa de decisions en els àmbits més diversos.

‘Crowdfunding’

És una pràctica que es refereix al finançament de projectes de manera col·lectiva, amb aportacions de diferents persones i peticions que, sovint, es canalitza a través de canals digitals. És una via de finançament, alternativa a la bancària, molt utilitzada al principi per emprenedors i projectes solidaris, que cada cop es va estenent a un nombre d’iniciatives més gran. Es coneix també com micromecenatge o finançament col·lectiu i suposa posar en contacte a promotors de projectes necessitats de finançament amb inversors o persones interessades a participar financerament en el projecte, una connexió que faciliten les noves tecnologies.

Criptomoneda o moneda virtual

Una criptomoneda o moneda virtual és un mitjà no físic d’intercanvi i de pagament; en definitiva, són diners digitals. La primera criptomoneda que va començar a operar va ser el Bitcoin el 2009, i des de llavors han aparegut moltes altres i s’ha anat estenent la seva implantació. Avui dia es pot realitzar compra-venda de productes i serveis amb bitcoin, però encara queda molt recorregut perquè sigui una pràctica generalitzada.

No ens quedarem només amb aquests, per què hi ha molts altres que termes que segurament els interessaran, però com aniran sorgint més, tornarem amb una altra selecció d’aquests nous termes tecnològics que a molts ens porten de cap.

