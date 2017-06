Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant Núm. CV0075-2017 sobre la localització a efectes de l’Impost General Indirecte (d’ara en endavant, IGI) de les prestacions de serveis realitzades per una societat andorrana en concepte de publicitat i d’inscripció a un esdeveniment esportiu que es realitza a Andorra.

La consultant és una societat andorrana quina activitat és l’organització de competicions i activitats esportives. Per organitzar aquest esdeveniment, diferents empreses col·laboren i/o patrocinen de diferents maneres:

•La consultant factura a algunes empreses estrangeres en concepte de «col·laboració publicitària en l’esdeveniment esportiu» o «patrocini de l’esdeveniment esportiu».

•La consultant també factura a empreses privades andorranes i entitats públiques andorranes en concepte de «col·laboració publicitària en l’esdeveniment esportiu» o «patrocini de l’esdeveniment esportiu».

•Els participants que s’inscriuen ho fan a través d’una web gestionada per una empresa espanyola que transfereix al consultant els imports totals rebuts, descomptant els seus honoraris de gestió.

En referència a la qüestions exposades en relació a la col·laboració publicitària, atesa la norma general de localització de serveis establerta a l’article 43, apartat 1.a, de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, i vist que l’article 44 de la mateixa Llei no estableix cap norma especial que localitzi els serveis objecte de la consulta en territori andorrà, el Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF) entén que els serveis de publicitat prestats per la societat consultant i destinats a empresaris o professionals que actuen com a tals, no establerts en territori andorrà, no estan subjectes a l’Impost General Indirecte.

Els serveis de publicitat prestats per la societat consultant destinats a empresaris o professionals que actuen com a tals, establerts a Andorra, es localitzen en territori andorrà i, per tant, estan subjectes a l’Impost General Indirecte. De la mateixa manera, les prestacions de servei objecte de la consulta també estaran subjectes a l’impost quan els destinataris dels serveis en qüestió siguin entitats públiques o privades establertes a Andorra i no tinguin la consideració d’empresaris o professionals que actuen com a tals.

En relació amb la prestació d’inscripció dels participants, la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General indirecte, a l’article 44, apartat 3, estableix que:

«Article 44. Lloc de realització de les prestacions de serveis.

Regles especials

S’entenen prestats al territori andorrà els serveis següents:

3. L’accés a manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives o similars, com fires o exposicions, i els serveis accessoris al mateix, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional actuant com a tal i dites manifestacions tinguin lloc efectivament en el territori andorrà».

D’altra banda, la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, a l’article 44, apartat 7.c, estableix que:

«Article 44. Lloc de realització de les prestacions de serveis.

Regles especials

S’entenen prestats al territori andorrà els serveis següents:

7. Els que s’enuncien a continuació, quan es presten materialment en territori andorrà i el seu destinatari no és un empresari o professional actuant com a tal:

c) Els serveis relacionats amb manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives, jocs d’atzar o similars, com fires o exposicions, incloent els serveis d’organització i altres serveis accessoris».

Vist el contingut dels articles anteriors, el DTF entén que, amb independència de la consideració que tingui el destinatari del servei i d’on estigui establert, l’accés a l’esdeveniment esportiu és una prestació de servei que es localitza en territori andorrà, i, per tant, està subjecte a l’Impost General Indirecte.

