Opinió Projectes i plataformes de Soldeu

Ens trobàvem en ple mes d’agost del 2015 i obrint el diari ens assabentàvem que s’obriria una clínica de fertilitat a Andorra, concretament l’Institut Marqués.



A mesura que anaven passant els dies s’anaven desvetllant més dades sobre la dita clínica, el gener del 2016 quedava bastant clar on es faria, concretament a Soldeu. Segons deien ja existia, fins i tot, un acord per instal·lar-la a la zona hotelera de l’Hermitage.



Aquell mateix mes el flamant nou ministre Marfany prenia possessió del Ministeri de Salut. Tan sols un mes després el ministre ja era titular als diaris: «Álvarez apel·la a la Mitra per vetar la clínica de fertilitat». És a dir, tota la feina que, segurament, s’havia fet fins a la data s’acabava d’anar a la claveguera amb aquest titular. S’hi pot estar a favor o en contra però la feina dels Governs, al meu entendre, és legislar i no pas vetar.



No cal dir que, per descomptat, el cap de Govern es va oferir de mediador perquè es pogués arribar a bon port. Però bé, ja saben com acaben les coses cada cop que el senyor Toni Martí fa de mediador, no calen gaires comentaris al respecte. Només cal que busquin si existeix algun Institut Marqués operatiu a Andorra.



Seguim! Si un projecte no surt, s’haurà de buscar un altre, no? I tots sabem de quin projecte es parla per aquella zona: la tristament famosa plataforma de Soleu declarada d’interès nacional pel Govern de DA sense que s’ajusti als requisits de la llei actual. I això, que des de Liberals d’Andorra a finals de l’any passat es va entrar una modificació de la Llei d’ordenament territorial, justament perquè hi tinguessin cabuda els projectes que fessin referència a l’esport. També el PS va denunciar que aquests tipus de projectes, segons marca la llei, els ha de redactar Govern. Recordem que el mateix Ministre Torres va reconèixer al Consell que no ho havien fet.



Recentment, a petició del Comú de Canillo, la FIS ha enviat una altra carta on indica que si no es fa la plataforma, no es podran acollir les finals de la Copa del Món a la pista de l’Avet. I és cert!. Tot i això, cal recordar que a l’octubre del 2015 es va designar Grandvalira per acollir aquestes finals i encara no teníem cap notícia sobre cap plataforma, evidentment. La programació es feia en dues pistes l’Avet per SL i GS de dones i homes; i les altres proves es disputarien a la pista de l’Àliga.



Així, doncs, no menteixen quan diuen que les finals no es podrien fer a l’Avet però també és cert que no diuen tota la veritat, ja que es seguirien fent a Andorra a la pista de l’Àliga. Un cop més els Grans Demòcrates per Andorra ens volen fer empassar una història on menteixen o expliquen mitges veritats. No sé què em sorprèn, malauradament, no és res nou en les seves formes de fer país.



I mira que ho tenien ben fàcil. Aproven la modificació de la llei. Li dius, per exemple, al ministre Torres (si és d’Encamp, suposo que ja li agraireu els encampadans) que la signi i aquí ningú hauria pogut dir res.



Però començo a pensar que mai han planificat res. Que únicament saben fer política d’aquella que se’n diu «qui dia passa, any empeny» i “marejar la perdiu”. Ah! I no cal fer segons quines insinuacions vers els consellers, ja que respondre amb vinculacions de ministres actuals, exministres vinculats i d’altres seria massa fàcil.



Algun dia deixarem de pensar en les eleccions vinents per començar a pensar en les pròximes generacions. Només espero arribar a veure-ho.



Membre de Liberals d’Andorra