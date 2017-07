Opinió Fosses i judicis, 80 anys per començar a dignificar el nostre passat / Federació Regional d’ERC a l'Alt Pirineu i Aran

Fa pocs dies que va tenir lloc l’obertura d’una fossa comuna de la Guerra Civil a Figuerola d’Orcau. Una de les moltíssimes que, desgraciadament, hi ha arreu del nostre país; una de les moltes que, desgraciadament, hi ha arreu del nostre territori pirinenc.



L’obertura d’aquesta fossa no fa més que posar de manifest la voluntat del govern de la Generalitat, dels grups que en formen part però també dels grups que el recolzen des del Parlament de Catalunya, de restablir la memòria i la dignitat de les víctimes que hi ha enterrades en fosses comunes arreu del país.



Aquesta ha estat la primera de moltes, la Generalitat té comptabilitzades més de 500 fosses comunes de la Guerra Civil i el franquisme arreu del territori català, sense saber quantes víctimes poden localitzar-s’hi. L’exhumació de fosses, acompanyada del programa d’identificació genètica de persones desaparegudes ha de permetre dignificar a les víctimes de tan nefast episodi històric, víctimes a qui els seus familiars els és impossible tancar el cercle del dol i que segueixen buscant aquell alleugeriment que els pertoca i atenuar l’angoixa que fa vuitanta anys acompanya a generacions.

Amb accions com aquesta es demostra el compromís que tenim amb la restauració de la memòria històrica, el compromís amb les víctimes però també amb les famílies que busquen als seus i no tenen on plorar-los.



Aquesta mateixa setmana, el Parlament de Catalunya ha votat unànimement declarar nuls els consells de guerra franquistes. Un llistat de 63.961 condemnats injustament pel règim franquista i que ara, gràcies a la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, recuperen la dignitat que els pertoca.



La recuperació de la memòria històrica és fer justícia, és recuperar la dignitat de tots els que van lluitar, en resum és recordar per dignificar el nostre passat.