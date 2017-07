Opinió No passarà res

Bona gent de Soldeu, bona gent del Pas de la Casa, bona gent de Grau Roig, bona gent del Tarter.... Les notícies que ens han arribat darrerament sobre el futur de GrandValira ben segur que us preocupen, potser viviu directe o indirectament de la neu i s’entén molt bé, però no us amoïneu en excés, no passarà res.

El poder de les marques és cada vegada menys important en un mercat canviant com el que estem vivint. Quantes primeres marques han desaparegut en els darrers deu anys? Mirem Andorra però sobretot els països de l’entorn, els països d’on vénen els clients. Mirem quines marques hi havia i quines hi ha ara en qualsevol sector, en electrodomèstics, botigues de moda, companyies d’assegurances, restauració, telefòniques... En el mon del gran consum, també de l’oci i del turisme, les marques canvien, i no passa res. Unes empreses es fusionen, altres se separen, altres són comprades per competidors... L’objectiu és seguir facturant amb la marca que sigui...

És que l’antiga Soldeu-El Tarter no és una estació prou digne per competir i molt bé en el mercat europeu de les estacions d’esquí? És que l’antiga estació del Pas de la Casa-Grau Roig no ho és també? Va ser quan estaven separades, i no pas juntes, quan gràcies al seu esforç i al de molts altres, Andorra va accedir als principals mercats internacionals que ens segueixen portant clients.

És que un rus deixarà de venir a Andorra perquè on esquiava ara canviarà de nom? És que un català ja no vindrà els caps de setmana a fer la baixada que tant li agrada? És que algun turoperador anglès deixarà de programar-nos per això?

Donem sobretot el màxim de facilitats als clients, això sí, i treballem intensament perquè vinguin i s’hi trobin bé, i no ens preocupem per les marques, per les unions o per les divisions. Segur que els dirigents de les estacions sabran crear noves estratègies, i els seus departaments de màrquèting, noves marques, noves imatges i nous arguments de venda per seguir endavant. Potser el primer any s’estancarà una mica la facturació, però res més, ja es recuperarà. Segur. Dependrà molt més de si neva o si no neva.