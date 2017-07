Opinió El futur de Capesa

El passat dijous 29 de juny estava previst que tingués lloc l’assemblea extraordinària de Capesa, la companyia que s’encarrega de subministrar aigua potable a totes les llars i establiments d’Escaldes-Engordany. El punt fort d’aquest acte havia de ser aprovar l’ampliació del capital de la societat amb 1,3 milions d’euros més. Dic estava perquè, efectivament, tot es va quedar en una previsió. L’assemblea, tal com ja va passar ara fa un any, el juny del 2016, no va poder tirar endavant aquesta mesura, al meu entendre, clau per al futur. Una vegada més, no hi havia el quòrum suficient per poder adoptar-la.



El 2016, després del primer intent fallit, el president del consell d’administració de Capesa, Eduard López Mirmi, va assegurar que, de cara al setembre o a l’octubre, convocaria una nova assemblea. No es va fer. Llavors, des del comú es va explicar que el retard es devia a la voluntat de posar al dia un registre de socis que, aparentment, estava molt desfasat. Casualment, el passat dia 29, a l’hora d’explicar el perquè una altra vegada no s’assolia el quòrum necessari, el màxim responsable de l’administració de la societat va parlar, de nou, d’un registre no actualitzat.



La sensació que es dona és, malauradament, que no hi ha excessiu interès real per fer efectiva aquesta ampliació de capital. Mesura que, al meu entendre, seria profitosa per la societat. Entre altres motius perquè el comú passaria a tenir el 21,8% de les accions en comparació al 6,3% actual. Vagi per endavant que, en la meva opinió, aquest percentatge hauria de ser encara superior, fins a arribar a la majoria absoluta, per garantir millor el compliment de la llei de competències, que atorga a les corporacions parroquials la gestió de l’aigua.



No va ser aquesta l’única notícia que es va conèixer en l’assemblea. Es va explicar també que els dipòsits no estan acabats. Faltarien unes canalitzacions per poder distribuir directament l’aigua a la xarxa. Es tenen, doncs, però no s’usen i només acumulen aigua per casos de necessitat. M’inquieta que no va quedar clar com es fa la desinfecció de l’aigua, ja que es va dir que era manual –tirant-hi directament el clor-, forma que no és correcta i que no permet la normativa actual, ja que la cloració ha de ser automàtica i mitjançant un analitzador en continu de la concentració de clor.



La bona notícia que es va donar, al meu entendre, és la troballa d’un nou brollador, prop dels dipòsits nous, amb bona qualitat de l’aigua, a falta dels estudis hidrogeològics que s’han de realitzar per definir els perímetres de protecció d’aquestes noves fonts.



Per tant, vistos aquests dos darrers punts, queda clar que Capesa no pot parar i necessita diners per fer front a aquestes obres i pels propers estudis. L’ampliació de capital, per tant, es fa cada cop més necessària. No trobo que la millor forma d’afrontar aquestes inversions sigui sempre recórrer a un finançament bancari que provoca que s’hagi d’abonar una quantitat important en conceptes d’interessos.



Per tant, cal fer el possible per assegurar que en la propera assemblea, s’aconsegueixi el quòrum necessari per aprovar l’ampliació. Capesa és una societat del poble i pel poble, però reitero que el comú ha de tenir la majoria d’accions i el cònsol major ser-ne el president del consell d’administració. L’aigua no és una mercaderia qualsevol; és un bé clau per la vida i per tota la població i, per tant, cal la màxima implicació del comú en la gestió de la seva distribució. I també cal que la societat es professionalitzi amb un equip de tècnics qualificats en la matèria. Ens hi juguem molt!



Consellera del PS al Comú d’Escaldes-Engordany