Opinió Deteriorament cognitiu

Se’t comencen a oblidar les coses? Pateixes petites distraccions? Això pot ser normal a causa de l’estrès produït per l’accelerat ritme de vida actual, però a partir dels 40 anys és útil establir una sèrie de senzilles estratègies i hàbits quotidians per evitar el deteriorament cognitiu que amb el pas del temps podria conduir, en certs casos, fins i tot a la demència.

La veritat és que cada vegada vivim més, però el nostre cervell no està preparat per a una vida tan llarga. Avui en dia encara es desconeix com evitar la demència. Però el que sí se sap és que és possible retardar el deteriorament i els símptomes d’aquesta malaltia; per aconseguir-ho cal treballar-hi des d’una edat primerenca per evitar que el deteriorament ens condicioni la vida. Però, com fer-ho?

En primer lloc, com tots sabem, és important mantenir el nostre cervell sempre actiu. Això es pot aconseguir enfrontant-se a nous reptes, com ara aprendre un nou idioma, realitzar treballs manuals, etc. Ja que està àmpliament demostrat que aquest tipus d’activitats afavoreix la creació de noves connexions neuronals i les manté actives.

En segon lloc, no hi ha res pitjor per al cervell que la rutina. Així que cal evitar emprar el nostre temps lliure a fer sempre el mateix i utilitzar la nostra imaginació per buscar noves alternatives i no passar-nos mai el cap de setmana tirats en un sofà veient la tele, malgrat que, de vegades, sigui molt temptador. Veure molt la televisió és molt perjudicial per al nostre cervell ja que es tracta d’oci fàcil i condueix a la passivitat mental i això no és el millor per fer funcionar les nostres neurones. En canvi, una bona alternativa per substituir la tele és llegir. La lectura és una activitat clau per al manteniment de les funcions cognitives, i els passatemps i els jocs d’estratègia també funcionen.

Per continuar, és bo tenir una bona vida social i relacionar-nos amb amics perquè les relacions socials estimulen enormement l’activitat cerebral.

Per descomptat, és clau que fugim de l’estrès i l’ansietat prolongats. Per a això, com ja he comentat en altres ocasions, podem acudir a la meditació, la relaxació, el tai-txi o el ioga.

Per acabar és imprescindible mantenir una alimentació equilibrada, realitzar exercici físic i mental regularment, evitar les drogues, l’alcohol i el tabac i dormir les nostres ben merescudes vuit hores diàries. És nefast per al nostre cervell robar-li el seu merescut descans nocturn que ens ajuda a retenir tot l’après durant la jornada.