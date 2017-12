No sé si és un efecte més del canvi climàtic però estem tenint un final d’any molt calent des del punt de vista polític. Totes les formacions polítiques han aprofitat aquest últim trimestre per realitzar reunions i congressos. També ha estat el cas de Demòcrates per Andorra que el passat 30 de novembre, va celebrar un congrés extraordinari al sí del qual es va elegir una nova executiva, continuista però renovada. Continuista perquè els preceptes que varen motivar l’inici del projecte dels demòcrates fa més de sis anys continuen essent vàlids. Renovada perquè la majoria dels seus membres són persones que inicialment no estaven a l’executiva i la seva majoria han començat la seva carrera política dins de la pròpia formació.

Aprofitaré aquest espai per comentar alguns dels objectius que ens marquem en el marc d’aquesta nova executiva. Demòcrates per Andorra és un projecte polític reformista i de centre que durant els darrers sis anys ha impulsat profundes i necessàries reformes que d’altres colors polítics havien tingut masses anys guardades al calaix. Algunes de les reformes ja estan acabades i d’altres ja estan encaminades però convé mantenir la mateixa línia però amb un important canvi de matís. En aquestes dos darreres legislatures ens hem centrat en fer canvis estructurals, en bastir els fonaments d’una nova Andorra i de fet aquests canvis ens han servit per ajudar a revertir la situació econòmica després dels anys de crisi que hem patit. La propera legislatura ha de permetre que aquestes modificacions estructurals es tradueixin en noves oportunitats i una millora tangible de la situació econòmica dels ciutadans. Calia adequar el país al món canviant en el que vivim, obrint-lo per millor competir, homologant-lo per millor protegir les nostres legítimes particularitats. En aquests sis anys hem posat els fonaments d’una Andorra més preparada per afrontar els reptes d’un acord d’associació amb la unió europea que permeti desenvolupa un model més sostenible de societat tant des del punt de vista econòmic, social com ambiental.

Aquests canvis profunds en la societat tan sols els podem assolir des de la cohesió interna, des de la cerca del consens. Des dels Demòcrates estem convençuts que no hi ha 7 andorres sinó que des de les diferents institucions del país hem de treballar conjuntament per construir una Andorra millor perquè com deia el nostre eslògan de la darrera campanya electoral Tots Som Un. I això és també una nova manera de fer política que volem mantenir i reforçar dins dels gens polítics de la nostra formació. Tan sols avançant amb un mateix objectiu podrem ser suficientment forts per afrontar els reptes que se’ns plantegen com a societat.

Per aquest motiu ens cal explicar més i millor el nostre projecte. Així doncs, des de Demòcrates per Andorra volem també ser més propers als ciutadans, escoltar els seus neguits i explicar-los qui som i quina Andorra volem. En aquesta línia d’aquí a pocs dies estarà disponible una nova pàgina web on el partit farà una aposta clara per la transparència i que també servirà d’eina de comunicació bidireccional amb la ciutadania. Reforçarem també l’activitat dels comitès parroquials i comissions del partit amb l’objectiu d’integrar més militants i simpatitzants i organitzar aquelles reunions necessàries per debatre tots aquells àmbits centrals de les nostres polítiques.

La nova executiva de Demòcrates per Andorra haurà de preparar les properes eleccions generals. Encetem aquest repte amb la il·lusió de convèncer la ciutadania de que ens continuï atorgant la seva confiança per construir tots junts una Andorra millor.