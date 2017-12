A la mitjanit del 9 de novembre de 2016, Donald Trump estava assegut a la taula de la cuina de la seva penthouse a la Torre Trump. La seva victòria en les presidencials va ser tan inesperada que el redactor dels seus discursos, Stephen Miller, amb prou feines havia començat a escriure els comentaris de la victòria que el president electe faria front als simpatitzants que li esperaven a l’Hotel Hilton Midtown. Envoltat dels seus assessors, Trump va començar a editar el seu discurs, ratllant algunes de les frases més bel·ligerants i inserint unes altres que cridaven a la unitat. Va llegir en veu alta per a si mateix: «Ara és temps que els EUA tanqui les ferides de la divisió». Va fer una pausa. «De tancar? De guarir? Quin és millor?», va preguntar al seu manager de campanya, Kellyanne Conway. Era el reflex de l’escena que es desenvolupava a l’habitació d’hotel d’Hillary Clinton, on la candidata demòcrata tenia un discurs de victòria llest per començar. Trump hi havia estat pegat a la televisió, veient el que se suposava que seria la festa de la victòria de Clinton en el Javits Center, i prenent nota dels rostres sorpresos entre la multitud. «Crec que ell era conscient de l’inesperat que era això», va dir el seu ajudant Hope Hicks, ara director de comunicacions de la Casa Blanca, explicant el crit de protesta de la unitat no Trumpiana. «Volia donar un discurs que relaxés tot i, mentre tothom estigués mirant, ser un líder per a tots». A l’escenari, Trump diria: «A tots els republicans, els demòcrates i els independents d’aquesta nació, els dic que és hora que ens unim com un poble unit. És l’hora».

L’any que ha transcorregut des d’aquesta nit, Trump ha estat protagonista de baralles personals, ha continuat menyspreant a Clinton i ha defensat costi el que costi la seva legitimitat enmig de la recerca de la trama russa. A més, ha agitat les tensions racials i s’ha interessat més per assumptes culturals que pels purament polítics, dels quals s’ocupen els líders republicans al Congrés. La sorprenent victòria també va portar com a conseqüència que, en els primers sis mesos de mandat, es visquessin lluites internes entre nous principiants al Govern, triats sobre la base de la lleialtat en lloc del mèrit.

La irrupció de Trump ha suposat una sorprenent transformació per al seu partit i per a la política nord-americana. La seva elecció va marcar el final del moviment conservador que va controlar el ‘Great Old Party’ des de la campanya de Barry Goldwater’s el 1964 i l’inici d’un moviment populista-nacionalista. «La presidència de Trump pot seguir el model habitual, però al revés», segons Yuvial Levin, editor del conservador National Affairs, qui considera que el patró general és un primer any productiu i posteriorment un declivi gradual. «El primer any de Trump va semblar el vuitè any d’altres presidents recents, però el començament ha estat probablement pitjor que el final».

Però que ha caracteritzat la política econòmica de Trump en el seu primer any? En l’àmbit pressupostari, l’esperança dels republicans està centrada a completar una revisió tributària abans de final d’any. La recepció del projecte de llei, que es va donar a conèixer fa unes setmanes, va ser rebuda amb cert optimisme en les files del Partit Republicà, però encara queden punts importants per resoldre i molt poc marge d’error.

En l’agenda del president Trump, no ha tingut protagonisme ni la Xina ni el Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN), sinó que ha dirigit els seus esforços a la veïna Canadà amb una sèrie de sancions comercials, que han obert l’aixeta d’una baralla que ha estat latent durant anys i que es pot escalfar en els propers mesos.

Trump també va córrer amb la promesa de passar ràpidament a gastar 1 bilió de dòlars en un pla massiu d’infraestructures, per crear llocs de treball i reparar ponts, carreteres i aeroports en tot el país, però sembla un tema que ha caigut de l’agenda dels legisladors i la Casa Blanca.

Aquest any que ha transcorregut, des que la victòria de Donald Trump va atorgar als republicans el control total de Washington, ha estat molt regirat per a l’agenda del president i el seu partit en el Capitoli. Els partits polítics esperen anys, i fins i tot dècades, el moment en què tot s’alinea al seu favor a banda i banda de l’Avinguda de Pennsylvania, no obstant això, ara com ara, la Casa Blanca no té massa que mostrar. Trump i els legisladors republicans s’estan quedant sense temps per aconseguir alguna fita clau abans que la campanya s’agiti a principi del proper any per a les eleccions primàries de 2018, quan les seves majories al Senat i al Capitoli estaran en joc.