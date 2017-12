El pressupost de qualsevol administració pública és la principal eina de política econòmica per tractar d’aconseguir els objectius desitjats en matèria econòmica i de benestar social. El pressupost és, sens dubte, l’expressió numèrica d’una voluntat política.

Ahir, el Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar en el darrer Consell de Comú de l’any el pressupost per a l’exercici 2018. Aquest ascendeix a 29,76 milions d’euros, el que suposa un increment del 8,4% respecte del 2017. Es tracta del pressupost més elevat i ambiciós de la corporació escaldenca d’ençà de la crisi econòmica. Un pressupost que prioritza les inversions productives a la parròquia amb la clara voluntat de que aquesta continuï sent un referent pel que fa a al comerç i al turisme. Aquestes inversions han de permetre també una millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Així doncs, el pressupost per a l’any 2018 contempla prop de nou milions d’euros d’inversions. Una de les principals serà l’embelliment de l’avinguda Carlemany per a vianants, amb 2,5 milions d’euros. Aquest embelliment, que es farà conjuntament amb Andorra la Vella, ha de servir per consolidar i potenciar un dels principals eixos comercials del país i un dels pilars bàsics de l’economia de la parròquia.

Una altra inversió cabdal serà la millora de les instal·lacions esportives comunals, com és el cas de les piscines i el gimnàs, la zona de Sant Jaume, el pavelló Prat Gran o el rocòdrom. Val a dir que aquestes millores suposen prop de 2,1 milions d’euros.

El proper any s’executarà també la separativa d’aigües a l’avinguda Fiter i Rossell amb una dotació pressupostària prevista d’1,5 milions d’euros. Amb la finalització d’aquestesn el Comú d’Escaldes-Engordany complirà amb el compromís adquirit amb el Govern de tenir tota la xarxa de separativa d’aigües enllestida el 2020.

Un altre dels equipaments necessaris que es començarà a construir el 2018 i que finalitzarà amb l’actual mandat és la futura sala de vetlles que s’ubicarà en un terreny molt proper a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, donant així resposta a una reivindicació dels nostres ciutadans.

El 2018 s’iniciaran també els treballs relatius al desmunt i adequació de la parcel·la del futur aparcament de l’Obac. Un equipament que contribuirà significativament al desenvolupament de la part alta de la parròquia, donant servei als residents i millorant les facilitats d’entrada i estacionament a un dels principals eixos comercials.

Aquest ambiciós programa d’inversions no hauria estat possible sense la bona i rigorosa política pressupostària dels darrers anys. Així doncs, en els darrers sis anys, l’endeutament del comú s’ha reduït pràcticament a la meitat, situant-se per sota dels 20 milions d’euros, a molta distància del 50 per cent de la capacitat màxima legalment admesa.

Més enllà de les importants inversions i les macro xifres, el pressupost reflecteix la voluntat del comú de continuar apostant per fer d’Escaldes-Engordany una parròquia més atractiva, cohesionada i sostenible. Una parròquia amb alta qualitat de vida i, sobretot, una parròquia en la que els ciutadans s’hi sentin a gust. Una parròquia de tots amb una clara vocació social i amb una intensa vida cultural. Aquest és el nostre objectiu