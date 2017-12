Acaba el 2017 i amb ell com a tot en la vida, toca fer un balanç d’allò que ha passat aquest any. No us faré un resum polític, ni social d’aquests 365 dies al nostre país. M’agradaria aprofitar aquest espai per fer una mica una explicació de tot allò que hem fet en el nostre primer any d’existència de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra i aprofitar per agrair a tots els meus companys la gran feina feta, ja que si no fos pel bon treball de tots, hagués sigut impossible arribar a on hem arribat i culminar els nostres primers projectes.



M’agradaria començar recordant aquella primera assemblea, celebrada el dissabte 28 de gener , on sis joves amb ganes de començar a representar la gent del col·lectiu del nostre Principat que fins ara no tenien veu ni plataforma on fer-se escoltar. Aquí va començar el nostre camí i vam avançar a poc a poc però amb moltes ganes. Vam fer una taula rodona per dibuixar l’Andorra que desitgem, formacions obertes a tots els joves, i fins i tot articles de premsa per deixar clar què és allò que ens preocupen i què podríem fer per posar-hi solució.



I quin ha estat el resultat? Aquesta és la pregunta que em faig ara que finalitza l’any, el primer de vida de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra. Doncs podem dir ben orgullosos que els resultats avalen la feina feta: Hem doblat els membres dintre de la nostra associació, hem guanyat protagonisme dintre dels òrgans del Partit Socialdemòcrata (hem passat d’un membre a quatre dintre del comitè executiu i directiu del partit) i hem guanyat presència com a associació en el nostre Principat, sent referencia per a molts joves amb dificultats o simplement amb ganes de dir la seva.



I què ens espera en aquest 2018? Més projectes, més il·lusió i més ganes. A la darrera assemblea, es va acordar la creació d’una taula rodona sobre polítiques d’igualtat on podrem exposar tot allò que ja s’ha fet, allò que queda per fer i què podem fer com a joves per ajudar. Col·laborarem amb altres associacions del país per lluitar per una Andorra més justa i social i tenim previstes d’altres formacions per continuar creixent personalment. Tot de reptes que de ben segur tindran èxit com ja n’han tingut els anteriors.



Aquest treball però no ho hem fet tots sols i hem tingut la sort de comptar amb el suport total del Partit Socialdemòcrata, els seus membres, conselleres generals, parroquials i tots els afiliats i simpatitzants. Però no puc acabar sense agrair tota la feina feta per tots els membres de la Joventut Socialdemòcrata. Sense ells, aquesta no continuaria funcionant. Gràcies Diana, Cristina, Fabio, Joao, Liliana, Marlene, Nabil, Nil, Roger, Tomàs, Toni. Gràcies pel temps, per la il·lusió, per les ganes. Gràcies per ser-hi com a jove d’Andorra i com a coordinador puc dir ben fort i ben alt que no pot haver-hi millor equip per avançar la nostra societat i fer-nos sentit. Continuem fent feina en aquest 2018. Continuem i bon any nou joves i companys!