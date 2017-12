Atenent que la base de tributació en el mètode de determinació directa es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei i atenent que la renda resultant de l’operació en qüestió no està integrada en el Compte de Pèrdues i Guanys de la societat en qüestió, entenem que la societat haurà de realitzar un ajustament a la base de tributació per tal d’integrar la renda resultant de l’operació en qüestió.

Com s’ha pogut observar dels punts indicats anteriorment, és la societat consultant qui apareix com a part contractant en tots aquells negocis jurídics vinculats amb el bé immoble i qui té la capacitat d’obrar i de disposar d’aquest, sempre i quan compti amb la deguda autorització de la persona física.

A aquests efectes, cal remarcar que en l’escriptura pública que documenta aquesta subsegüent transmissió, és la societat consultant qui actua i compareix com a part venedora del bé immoble (al ser el propietari jurídic del bé) enlloc de fer-ho la persona física que té reconeguda la propietat dominical (propietari econòmic).

Així mateix, aquest bé immoble ha estat objecte d’una posterior transmissió durant l’any 2014, essent l’adquirent un tercer que no té cap tipus de vinculació amb la societat consultant ni amb el propietari dominical (propietari econòmic).

En particular, per mitjà d’aquest contracte es reconeix que la propietat dominical (propietari econòmic) de l’immoble pertany a la persona física signant mentre que a la societat consultant se li reconeix la titularitat fiduciària del mateix (propietari jurídic).

En la mateixa data, es va signar un contracte privat entre la Societat i una persona física no resident en relació amb la titularitat de l’immoble esmentat anteriorment.

Durant l’any 1998, es va formalitzar l’escriptura pública de compravenda d’un terreny (d’ara en endavant, l’immoble) en la què apareix la societat consultant com a part compradora.

La societat consultant va ésser constituïda mitjançant escriptura pública i es troba inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra. L’objecte social d’aquesta entitat es correspon a la gestió i administració del seu propi patrimoni. Aquestes activitats es materialitzen en la compravenda de béns immobiliaris, el lloguer d’habitatges així com d’altres bens de caràcter immobiliari.

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0011-2015, del 29 de juliol sobre les implicacions tributàries en l’Impost sobre Societats (d’ara en endavant, IS) en relació a l’atribució del resultat derivat de la transmissió d’un bé immoble sota un negoci fiduciari.

