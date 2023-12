Els eSports també poder servir per al foment turístic del país

Andorra és un país turístic, res que no sàpiga ja cap resident. Només cal veure les cues quilomètriques que es formen sobretot per les parròquies centrals qualsevol festiu. El país, en aquest sentit, ha sabut esprémer al complet aquest vessant, posant en marxa iniciatives per atraure turistes d’arreu del món com per exemple amb cites i espectacles culturals; amb atraccions com el Pont Tibetà, Naturland, el mirador solar de Tristaina o el del Roc del Quer; o aprofitant la mateixa natura i geografia que el Principat permet oferir.

A aquesta llista, que es podria continuar allargant, també s’han d’afegir els esports. Andorra disposa de dos equips professionals, un a la màxima categoria espanyola de bàsquet i l’altre a la divisió de plata del futbol espanyol. També s’hi sumen iniciatives ciclistes com La Purito, la Volta als Ports o cites de MTB. Amb totes aquestes, però, encara hi ha una disciplina que a poc a poc va agafant molt terreny i que també es pot tenir en compte per atraure visitants cap al territori: els eSports.

En relació amb això, FIVE Media Clan, un equip andorrà creat fa dos anys, s’ha unit a la màxima divisió espanyola de Valorant, un videojoc multijugador. I aquest mateix conjunt va anunciar que treballaran perquè les finals presencials de la competició es puguin dur a terme al Principat. No fomentaria això una altra mena de turisme? Doncs la resposta és sí. Exemple d’això és l’Esport City Fest, que va acollir 3.000 visitants físics i uns 250.000 virtuals, o l’eSports City Talks, que arribarà el febrer vinent. Les xifres parlen per si soles, i de la mateixa manera que Andorra ja és un referent turístic en molts aspectes i diferents vessants, també ho pot arribar a ser pel que fa als esports electrònics. Iniciatives que s’estan emprant ja donen mostres d’això, i com tot el relacionat amb el món digital, és un mercat amb molt futur pel davant.