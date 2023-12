La transparència ha de ser la màxima de la democràcia

Una de les primeres regles bàsiques i fonamentals d’un estat democràtic ha de ser la transparència. Una transparència en tots els sentits, però sobretot, cap als electors. Doncs bé, Units per Ordino va informar durant la jornada d’ahir que sospita d’anomalies en els vots judicials dels passats comicis comunals.

En aquest sentit, la formació va demanar a la Junta Electoral la possibilitat de revisar que tots aquests vots duts a terme a la Batllia es puguin revisar per veure i corroborar que van ser lícits, però aquesta li va denegar. El motiu, sincerament, deixa a desitjar.

Així, el partit liderat per Enric Dolsa ja ha començat a mantenir converses amb advocats per poder engegar aquesta acció, sempre amb la supervisió d’una persona especialitzada. Es poden arribar a pensar, per un moment, que resulta que el vot judicial ha estat manegat pel darrere? Quina seria la imatge del país? I sobretot, d’aquesta transparència que representa que s’ha de tenir?

Més enllà de la diferència de vots que va acabar resultant, des de la formació ordinenca s’han assabentat que durant el vot judicial, a algunes persones se’ls va demanar signar el sobre per darrere, la forma habitual, i a altres per davant, sent una mostra més d’anomalia que, sembla ser, hi ha hagut en els darrers comicis de fa poc més d’una setmana.

Ara caldrà restar a l’espera de pròxims moviments d’Units per Ordino, però tal com van apuntar, i els càlculs que des de la formació van fer, no s’entén que acabessin perdent les eleccions a la parròquia després de sortir de la Batllia, on el 33% de l’electorat va votar, guanyant amb una hipotètica diferència de 18 vots envers la candidatura d’ACO+DA+SDP+Independents, encapçalada per Maria del Mar Coma.