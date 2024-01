Que al mes de gener falti neu hauria de preocupar-nos

La neu s’està fent esperar i molt aquest hivern. Tot i que ja són molts els esquiadors que fa dies que gaudeixen de les pistes de Grandvalira, el cert és que la quantitat de neu no és la desitjada i que ja va tocant alguna nevada. Si ens parem a mirar, estem a dia 4 de gener i gairebé no ha nevat a dalt, i encara menys a cotes baixes.

Però ara sembla que la cosa canviarà, que aquest divendres i durant el cap de setmana caurà alguna nevada i que les temperatures baixaran de cara a la setmana vinent.

I quan parlem d’això sembla que sigui el destí el que faci que no nevi i no hi hagi precipitacions, però el que s’hauria de plantejar la societat en general és què estem fent malament perquè les coses estiguin anant així. Sense ànims d’anar d’abanderats del canvi climàtic ni res per l’estil, seria convenient fer una reflexió sobre aquestes coses. Perquè ens dediquem a queixar-nos de no poder esquiar o de no poder fer certes coses, però no ens adonem que som tots en conjunt els responsables d’aquest canvi climàtic.

El consum excessiu, la producció de certs tipus d’aliments, certes indústries i el transport són factors que estan perjudicant molt. A vegades no en som conscients, però és important tenir en compte certs productes que consumim i activitats que duem a terme per no seguir carregant-nos el planeta. No pot ser que a mes de gener no faci fred a Andorra i que a Espanya faci inclús calor. No pot ser que la temperatura del planeta estigui pujant i la majoria de persones ni ho sàpiguen i ni se’n preocupin. Perquè és preocupant. I el que hauriem de fer és prendre una mica més de consciència i no ser tan egoistes pensant que d’aquí uns anys ja no hi serem i que les futures generacions ja veuran què fan.