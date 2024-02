Els pagesos dels països veïns tornen a preparar protestes

La Unió de Pagesos va informar ahir que estan treballant per dur a terme noves mobilitzacions, aquesta vegada de manera transfronterera, ja que podrien tenir lloc als dos països veïns del Principat mitjançant una acció conjunta dels pagesos que reclamen solucions als seus respectius governs i en queixa a la normativa europea. Unes solucions que, cal recordar, han d’arribar quan abans per poder pal·liar les demandes que sol·liciten i pal·liar les seves afectacions.

Al moment del tancament d’aquesta edició l’afectació que aquestes possibles protestes podrien tenir al Principat es desconeixen. Ara bé, només cal posar-se en la pitjor part i que tot acabi esdevenint amb un tancament fronterer per les dues bandes, una acció que perjudicaria en una mesura molt gran al país, com ja va ser el cas dels tancaments que Andorra ha patit fa res.

Si es dona el cas, doncs, el Principat quedarà tancat no només pel que respecta a l’entrada de visitants, sinó que veurà altament afectada la seva economia a escala general. La primera d’Andorra és ser un país turístic, i talls d’aquesta mesura posarien en perill el teixit econòmic, esdevenint un impacte devastador en tot aquest sector turístic: deixant a moltes empreses sense ingressos en una època en què no es poden agafar ni un dia lliure per poder tirar endavant i subsistir.

Cal tornar a esmentar que les protestes són més que legítimes i necessàries perquè el col·lectiu de la pagesia se senti escoltat i els governs preguin d’una vegada per totes mesures coherents i que hi posin solució, però tallar tot l’accés a un país, sabent l’efecte negatiu que aquest pot tenir és fer-ne un gra massa. No ha de ser la població del Principat i els establiments del país qui ho han de patir.