És important cuidar tots els treballadors, també els estrangers

Les empreses que abusaven de treballadors peruans estan sent investigades, ja que Fiscalia ha obert un procediment contra elles. El fet és repugnant, però no només el dels treballadors peruans sinó també per la situació que denuncien els argentins residents al país a través de l’Associació Argentinos en Andorra.

Quan passen aquestes coses ens posem tots les mans al cap i ens dediquem a condemnar el que estan fent aquestes empreses. I es diu en primera persona perquè som tots els culpables que passin aquestes coses. Però realment qui ho és més és l’Administració.

El fet que succeeixin aquestes coses i que no sigui la primera vegada, fa pensar que potser falta més mà dura i més controls a les empreses que contracten treballadors estrangers.

La bona notícia és que ara hi ha un procediment obert i es castigarà les empreses que presumptament han estat duent a terme aquestes males praxis i també presumptament no estarien respectant els drets dels treballadors.

El que costa entendre és com certes empreses poden tenir aquestes actituds tenint en compte que Andorra és un país que necessita treballadors estrangers per poder dur a terme les feines que requereix el país. Així que el fet de pretendre que vinguin treballadors de fora tractant-los malament és contradictori i no té cap mena de sentit.

És important en general cuidar tots els treballadors els nacionals i els estrangers. Per humanitat i per responsabilitat. I és responsabilitat de Govern i totes les administracions lluitar sense cansar-se que així sigui. En aquest cas, per fi, s’està movent fitxa. I en el cas dels treballadors argentins esperem que es faci el mateix quan aquests decideixin denunciar.