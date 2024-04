Fer un exercici d’empatia costa poc i s’agraeix molt

Els fets que han succeït aquesta setmana a un bar d’Andorra la Vella són força menyspreables, tenint en compte que es tracta d’un tema delicat i que mostra poc tacte per part de les persones que els van atendre i que no van buscar cap solució. Segurament, hauran llegit o sentit el cas d’uns joves amb esclerosi múltiple que no van poder accedir al servei adaptar perquè els del local no tenien la clau del seu lavabo. No és culpa seva no tenir la clau, però si ho és el tracte que van tenir amb els afectats, a qui no els fan oferir cap solució i ells van sentir que se’ls va tractar amb menyspreu. No costa gaire posar-se a la pell de l’altra persona i tenir en compte les seves necessitats. Potser aquell lavabo no estava disponible, però no costava res buscar una alternativa.

Fets com aquest ens haurien de fer reflexionar una mica a tots sobre on estem anant com a societat i què podem fer al respecte.