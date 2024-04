Apostar pel futbol del país, també el femení

Quan es parla de futbol sembla que només es parli de l’FC Andorra pel fet de jugar una lliga més reconeguda i tenir algun jugador amb més nom que altres. Però al país hi ha una selecció absoluta masculina i també femenina.

Tot i que els resultats són millorables i potser uns millors marcadors influirien en l’interès, és important donar suport als nostres i també a les nostres. El futbol femení sempre ha estat un desconegut per a molts i també menyspreat per alguns mitjans de comunicació, no al país, si no fora. De fet, a Espanya ha costat que es fes ressò dels partits del futbol femení i inclús en clubs com el FC Barcelona que tenen des de fa anys un equip que bé podria denominar-se ‘dream team’, ha costat que la gent assistís als estadis a veure-les jugar. Perquè sí, les noies també juguen a futbol. Els sonen noms com Alexia Putellas o Aitana Bonmatí? Qui sap i tant de bo passi algun dia, una nena del país acabi fent sonar Andorra arreu.