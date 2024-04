Una olla a pressió que sembla que bull i ho fa fort

Està clar que el tema de l’habitatge està passant factura al Govern de Xavier Espot i també a ell com a cap de Govern. La nova llei ha generat diverses opinions i ha fet que partits com Andorra Endavant i el Partit Socialdemòcrata abandonin el grup de treball d’habitatge en considerar que Govern està fent les coses directament sense cap mena de consens amb la resta de forces polítiques. De fet, ja fa uns dies que es parla de què es podria estar buscant un relleu per substituir-lo. I enmig de tot aquest enrenou, ahir Andorra Endavant va fer públic que demanaven que Espot se sotmeti a una qüestió de confiança per confirmar si continua o no tenint el suport de la cambra i, per tant, legitimitat. En cas que no tingui previst fer-ho, Carine Montaner està buscant suports per presentar una moció de censura per confirmar l’esmentada legitimitat, ja que segons assegura la parlamentària, el cap de Govern estaria sent qüestionat inclús per persones del seu mateix partit.