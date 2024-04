Encara queda molt per ser realment una societat inclusiva

Quan ja semblava que aquesta setmana no podia donar-nos més sorpreses de les rebudes, amb una qüestió de confiança que sobrevola per damunt nostre, ahir ens assabentàvem que l’associació Diversand continua esperant que es posin en marxa els mecanismes per accedir a la reassignació de gènere i a l’hormonació, o que, almenys, es donin alternatives perquè aquells que vulguin fer el pas de fer la transició de gènere ho puguin fer fora de les nostres fronteres. I es que per molt que ens obstinem a demostrar que la societat andorrana és una societat inclusiva, amb situacions com aquestes és demostra precisament tot el contrari. Per què no s’està permetent que unes persones puguin viure la seva vida com els hi vingui de gust? És que potser estan fent malbé a algú? Ens posem medalles dient el meravellós que és el nostre país, quan sembla que continuem ancorats a un passat que respon a unes polítiques que diuen ser molt modernes, però que realment demostren tot el contrari.