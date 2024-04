Un bon moment per donar suport als autors andorrans

Sant Jordi és un dia especial en el qual els carrers s’omplen de color amb les roses i els llibres, creant una atmosfera vibrant i plena d’amor per la cultura. A Andorra, aquesta ocasió no només és una oportunitat per gaudir de les roses i els llibres, sinó també per donar suport als autors i a les editorials locals. En comprar llibres d’autors andorrans, estem fomentant la creativitat i el talent de la nostra comunitat, contribuint així a la florida de l’escena literària del país. D’altra banda, en recolzar les editorials locals, estem també enfortint la indústria editorial del país i garantint la diversitat de veus al mercat. Sant Jordi és més que una simple celebració, és una oportunitat per demostrar el nostre suport i reconeixement. A través d’aquesta festivitat, celebrem la riquesa cultural i literària del nostre país, alimentant el creixement i la vitalitat del nostre panorama literari.