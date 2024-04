La tradició del dia més bonic de tot l’any

Sant Jordi és per a la gran majoria de persones que gaudeixen de la tradició, el millor dia de l’any. Els carrers s’omplen de colors, sobretot vermells, i els llibres inunden d’històries els carrers del país. Fomentar la lectura és una tasca indispensable, i cada any per Sant Jordi, les llibreries s’omplen d’amants de la lectura i d’altres que no ho són tant, però aprofiten l’ocasió per comprar alguna novel·la o algun altre llibre de la temàtica que més els interessa. Sant Jordi és tradició, és amor i és, sens dubte, un dels dies més esperats per a floristes, llibreters i parelles que es demostren, un dia més, l’amor que es tenen.

Aquest Sant Jordi ha estat diferent, amb nevades que han sorprès per la temporada de l’any en la qual ens trobem, però que dona un toc diferent a la jornada. Tot i el fred i la neu, res no va aconseguir parar el dia i fer que sigui dels més bonics de tot l’any. Fa goig veure els carrers plens i veure les cares d’il·lusió dels que reben una rosa o un llibre.