Diversos alumnes no tenen on cursar batxillerat

Un dels temes que més preocupa a qualsevol família és l’educació dels seus fills, i que de cop no tinguin on estudiar batxillerat per errors informatius i de falta de places és un maldecap per a moltes persones. I sí, estem parlant de les famílies que porten els seus fills a la Sagrada Família i ara s’han assabentat que els nois i noies no podran cursar batxillerat al Sant Ermengol per falta de places. I ara què se suposa que han de fer aquests pares i mares? Perquè quin està sent el problema? Que no només no tenen plaça al Sant Ermengol sinó que no en tenen a cap escola del país perquè el període d’inscripcions ha acabat i no tenen on anar a cursar. És evident que algú se n’ha de fer responsable i garantir que aquests estudiants puguin cursar batxillerat al país. És vergonyós que es donin situacions com aquesta quan no s’està parlant de qualsevol cosa, sinó d’una de ben important com és l’escolarització.