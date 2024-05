Andorra continua més viva que mai gràcies al turisme

El ministre Torres informava ahir que les entrades de visitants durant l’hivern d’aquest 2024 han augmentat un 7% respecte la xifra registrada l’any anterior. Una xifra que es tradueix en tres milions de visitants, la qual denota, un cop més, la bona salut del nostre país en termes de turisme. I és que malgrat les dificultats per les quals han hagut de travessar les estacions d’esquí andorranes a causa de les poques nevades, no ha sigut un impediment perquè els turistes de sempre i molts de nous s’hagin deixat caure dins les nostres fronteres per gaudir de tot el que Andorra els hi pot oferir a escala turística. És una notícia que, sens dubte, hem de celebrar amb una gran felicitat, ja que davant d’un clima polític i social en què tot sembla a punt de caure en qualsevol moment, pels de fora la nostra petita comunitat sent tan estimada com sempre. Celebrem notícies com aquesta i que l’economia andorrana pugui continuar així de viva molts anys més. Un fet més que positiu per a tothom.