Els homes guanyen en càrrecs i també en sous

La bretxa salarial entre homes i dones és un fet. I és una tasca en la qual tenim molt a fer com a societat. Ahir Govern presentava unes dades que sorprenen, però en el fons tampoc tant perquè per desgràcia és un fet al qual ens hem acostumat. La diferència de sous entre homes i dones a l’administració pública és baixa quan parlem de salari base, però no quan parlem de variables? El motiu? Segons es va apuntar en roda de premsa, la tendència de fa anys del fet que un home té més disposició a fer hores extres que no pas una dona perquè aquesta és la que s’encarrega dels fills i les tasques domèstiques. Segle XXI. Trist, però cert. Ara ja no ens centrem en treballadors públics i ho fem en global. L’any passat la diferència entre el salari que van percebre els homes de mitjana i les dones va ser de 527 euros. El motiu? Podria ser semblant al que hem esmentat amb anterioritat. També n’hi ha d’altres, com que els llocs directius encara continuen més ocupats per homes que no pas per dones. Els motius? Tornem al mateix punt i podríem afegir inclús que per a algunes posicions s’acostuma a comptar més amb els homes per sistema.