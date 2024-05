Una caiguda lliure sense fre en llibertat de premsa

Ahir es va fer públic que Andorra cau en el rànquing mundial de llibertat de premsa. I la caiguda no ha sigut fluixa. Segons l’informe de Reporters Sense Fronteres, el Principat l’any passat es trobava en la posició número 37 i, aquest any, s’ha situat en la 72. És a dir, hem perdut 35 posicions en només un any. Trist, però cert. La professió cada vegada està més desvaloritzada, amb professionals que no exerceixen la seva feina com els agradaria per diversos motius que poden llegir a la notícia titulada ‘Andorra cau en el rànquing mundial de llibertat de premsa’.

I tot això per no comptar la dificultat d’alguns mitjans per accedir a certes informacions o perquè se’ls concedeixi entrevistes, no només amb batlles i magistrats com menciona l’informe de Reporters Sense Fronteres, sinó des del mateix Govern. No donar entrevistes als mitjans de comunicació diu més dels que no les concedeixen que una altra cosa i així l’únic que s’aconseguirà és perdre més posicions i carregar-se una professió necessària en un estat democràtic.