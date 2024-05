Les finances de Govern tornen a omplir-se amb el tabac

Ahir ens aixecàvem amb la notícia que les importacions de tabac continuen recuperant-se en comparació al daltabaix que es va viure l’any passat, un cop dur per a les finances del Govern i que van afectar notablement a aquestes. Ara, amb aquest creixement dels ingressos de gairebé el 80% durant aquests primers mesos del 2024, esperem que les finances esmentades puguin recuperar-se, ja que això sens dubte seria una més que bona notícia per a tots. Això sempre que els nostres mandataris destinin aquests diners a problemàtiques del país que ho necessiten, com per exemple la qüestió de l’habitatge i la posada al mercat de més pisos de lloguer assequible. Altrament, no tindria cap sentit que unes finances governamentals anessin destinades cap a un altre camí diferent, tot i que tampoc seria estrany veure com els nostres mandataris, un cop més, només fan per mirar-se el seu propi melic sense preocupar-se per tot allò que té a veure amb els problemes reals de la ciutadania.