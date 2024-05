Desgraciadament, encara queda molt camí per recórrer

L’Institut Andorrà de les Dones ens informava ahir de tres denúncies relacionades amb publicitat sexista, així com una quarantena d’anuncis del país que contenen llenguatge discriminatori. Un fet que denota, per desgràcia, el camí que encara queda per recórrer en matèria d’igualtat, no només al nostre país, sinó a escala mundial. Com a societat, tenim el deure i la responsabilitat de transmetre uns valors a les futures generacions, sota l’objectiu d’assolir un prisma social, econòmic i inclús polític que sigui igualitari, en el qual les dones no es quedin enrere en un segle que ja hauria d’estar molt més avançat del que es troba actualment. Pot semblar que l’afer d’aquestes publicitats és una problemàtica sense importància, però no és així. Són en accions tan petites com aquestes on ens adonem compte de tot el que queda per aconseguir i el llarg camí que les dones encara han de caminar. Esperem que el canvi arribi aviat, però sembla que encara queda feina per fer.