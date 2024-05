És hora de mullar-se i tirar endavant una nova llei

Que les pensions que es cobren a Andorra són baixen és una cosa evident. I que seria interessant que les persones poguessin cobrar més després de tota una vida treballant és quelcom necessari. Però un detall important a l'hora d'analitzar aquesta qüestió és veure el que es paga a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Es paga poc i, per tant, es cobra poc. Cal fer canvis, és evident. Ahir Cinca i Galabert ho van posar de manifest en la seva compareixença davant la comissió, cal aplicar mesures urgents i això és funció dels parlamentaris. Andorra necessita una nova llei, perquè tot acaba, i d'aquí uns 10 o 15 anys s'haurà de començar a pagar les pensions amb el FRJ i això s'hauria d'intentar evitar perquè és quelcom finit. Ja no es pot seguir endarrerint més. És cert que no és gaire amigable haver de prendre aquestes decisions estant al poder per no posar-te a l'electorat en contra, però és un deure i els canvis s'han de fer ja.