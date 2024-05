El preu dels pisos creix de nou i ningú fa res per aturar-lo

El primer trimestre de l’any s’ha tancat amb un nou augment del preu dels pisos, una realitat més que sabuda per tots i que constata, un cop més, que els nostres mandataris continuen sense tenir cap mena d’interès a posar solució a la problemàtica urgent de l’habitatge que ronda, des de fa molt més temps del que ells pensen, al país. I és que malgrat haver repetit en diverses vegades que estan fent tots els esforços possibles, així com posar en marxa Projectes de Llei sense previ avis i dels quals es continua sense tenir cap document fix o cap prova tangible, la realitat és que la problemàtica de la vivenda no fa més que créixer dia rere dia. Gabriel Ubach ja ho comentava fa uns dies: és un tema tan repetitiu que ja cansa. I potser aquest és l’objectiu que el nostre Govern té ara mateix en ment: aconseguir cansar a la població i que es deixi de parlar d’una qüestió que els està posant sota les cordes. Sigui com sigui, esperem que mai ens arribin a callar del tot. No els hi podem donar el gust.