Es treballa perquè puguin continuar al sistema espanyol

Algú s’havia de fer càrrec dels joves estudiants que s’han quedat sense plaça de batxillerat al Sant Ermengol, i això és el que està fent l’Ambaixada, treballar perquè els que han estat cursant estudis en el sistema educatiu espanyol, puguin cursar el batxillerat en el mateix sistema educatiu espanyol. Quelcom que sembla de lògica, però com recordaran un nombre important de joves es van quedar sense plaça a l’escola on tenien pensat continuar els seus estudis. El problema, a més, es va incrementar quan es van adonar que no tenien plaça a cap altre centre educatiu del país. Ahir, però, la consellera d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra va llançar un missatge de tranquil·litat assegurant a les famílies que s’està treballant en aquesta qüestió i demostrant que no els deixaran desemparats. De fet, tot i la preocupació evident i lògica de molts pares, encara resten unes quantes setmanes per a la matriculació i hi ha marge de maniobra.