La necessitat d’un equilibri i consens per negociar els salaris

La negociació salarial a Andorra, plantejada pel Consell Econòmic i Social (CES), posa de manifest la importància d’arribar a un consens entre patronal i treballadors per afrontar l’augment dels sous de cara a l’any vinent. En aquest sentit, ha estat la CEA qui ha destacat la importància de la negociació col·lectiva i la no-intervenció del Govern més enllà del salari mínim. Aquesta postura, basada en el consens i la llibertat de negociació, busca garantir un marc laboral equitatiu i competitiu.

La negociació salarial a Andorra ha de ser un procés transparent, basat en el diàleg i la confiança entre les parts implicades, amb l’objectiu de garantir un creixement salarial que beneficiï tant els treballadors com les empreses, contribuint al desenvolupament econòmic i social del país. Per aquest motiu és essencial que es pugui trobar un equilibri que permeti un creixement salarial just i sostenible, tenint en compte les necessitats de les dues parts.