La veu dels joves és poderosa i necessària

Els joves estan cada vegada més preocupats pel futur i pel medi ambient. De fet, aquests dos temes s’han convertit en un focus de discussió i acció. Mentre la crisi climàtica creix i es fa cada vegada més evident, les noves generacions es mostren cada vegada més preocupades per les accions que s’estan prenent i com aquestes afectaran el seu futur.

Andorra no és un cas a part en aquesta preocupació creixent. El jovent veu cada dia més fràgil el nostre entorn i el paper que han de jugar ells en la seva protecció i conservació. Perquè hem de ser conscients que no es tracta només d’una qüestió de paisatge o biodiversitat, sinó que ja és un tema de supervivència.

És interessant i inspirador veure com els joves lideren el camí cap a un futur més sostenible perquè realment les futures generacions estan a les seves mans. A més, la veu dels joves no només és poderosa, és també molt necessària.