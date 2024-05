Expedients i sancions pel cas dels obrers peruans

Les inspeccions d’ofici per les irregularitats en la contractació de persones han suposat l’obertura de vuit expedients i quatre empreses sancionades per un import de més de 100.000 euros. La pregunta a tot això és si les sancions serviran d’alguna cosa o aquestes empreses continuaran amb aquestes pràctiques. Perquè ja no es tracta d’injustícia sinó de vulneracions de drets humans, de falta d’humanitat i de molt poca vergonya. El que s’espera ara és que, amb aquests expedients oberts, es pugui fer alguna cosa al respecte i aconseguir que aquestes empreses no repeteixin aquestes pràctiques perquè, en cas de fer-ho, haurien de ser jutjades i s’hauria de fer que cessin la seva activitat. S’ha de tenir molt poca humanitat per tractar les persones d’aquesta manera i més tenint en compte que estan deixant el seu país d’origen i en molts casos la seva família per buscar una oportunitat laboral.